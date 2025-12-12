China, en el centro de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU

La rivalidad con China está en el centro de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE UU, que lleva el nombre del presidente Donald Trump.

Su publicación tenía que haberse producido en noviembre, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le oponía ciertos reparos porque acababa de negociar una tregua en la guerra comercial con Pekín y no quería verla de momento perturbada.

Según el documento finalmente publicado, con prefacio del propio Trump, el comercio con China debe limitarse a productos o servicios fácilmente sustituibles para no tener que depender, llegado el caso, de ese país.

A la vez se apuesta por un fuerte rearme en la región de Asia-Pacífico: en su centro está la primera cadena de islas, que va desde el sur del Japón por Taiwán hasta Borneo y Vietnam. Washington quiere tener fácil acceso a las infraestructuras militares allí existentes.

Se presta especial atención a Taiwán, la isla que Pekín reivindica como parte del territorio nacional, y no solo por su papel en la producción de semiconductores, sino porque permite un acceso directo a la segunda cadena de islas.

Esta parte también del Japón y llega por la colonia estadounidense de Guam y la república de Palaos, en Micronesia, hasta Papúa Nueva Guinea.

Las aguas al norte de Taiwán y las del sureste de Asia son zonas de posible intervención militar, y si China se adueñara de Taiwán, podría introducir una cuña entre Japón y Corea del Sur, por un lado, y Filipinas, por otro.

Por cierto que nada dice el documento de la defensa de la democracia en Taiwán: todo son en él consideraciones de tipo geoestratégico..

Pero lo realmente novedoso en relación con China es otra cosa: el hemisferio occidental cobra mayor importancia para Washington en el contexto de la rivalidad económica con Pekín.

La razón es que no está allí presente solo Rusia, por ejemplo, en la Venezuela de Nicolás Maduro, sino también China, que se ha convertido en el mayor socio comercial de muchos países de su patio trasero.

Patio trasero que no hay ya que defender como en el siglo XIX de las potencias coloniales europeas —la llamada doctrina Monroe—, sino sobre todo de China, que se ha convertido en un importante inversor en infraestructuras críticas como puertos o redes 5G de tecnología móvil.

Estados Unidos se propone obstaculizar esa incursión económica de su rival asiático y pretende que todo el hemisferio le considere, como ocurre ya con México, socio prioritario.

Washington ha puesto claramente el ojo en las materias primas de las que son ricos muchos países latinoamericanos : el petróleo de Venezuela, el litio de Argentina, Bolivia y Chile y habla en el documento de cadenas de suministro cruciales.

Al mismo tiempo se habla en él explícitamente de aumentar la presencia militar en Latinoamérica y el Caribe y de intensificar la cooperación militar en la región con ventas de armamento, intercambio de datos de inteligencia y realización de maniobras conjuntas.

Como escribe Trump con su conocida y repugnante grandilocuencia en el prefacio del documento, se trata de garantizar que «América» —es decir, Estados Unidos— continúa siendo la nación «más grande y exitosa de la historia de la humanidad».