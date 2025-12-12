A buenas horas

En estos últimos días hemos tenido conocimiento de dos notas de prensa que traen a la actualidad marinense dos problemas, los más importantes desde nuestro punto de vista que tiene planteados Marín desde hace más de treinta años y que nadie ha podido, o quiso, resolver. Y estos problemas son: la pérdida de habitantes, más de mil en estos treinta años, y la «ventana al mar». Problemas que nosotros comentamos desde hace más de treinta años, en este mismo comentario semanal, y en el que hemos expuesto nuestra opinión y la posible solución, sin que hubiéramos encontrado ninguna respuesta, ni tratamiento, dentro de la corporación municipal de turno.

Efectivamente cuando hablamos del futuro de nuestro municipio opinamos en diversas ocasiones, la última hace dos meses, de la necesidad imperiosa de que Marín disponga de un parque empresarial o zona industrial que pueda alojar a una docena de empresas para que los jóvenes marinenses puedan encontrar empleo en su mismo ayuntamiento, de lo contrario, seguiremos perdiendo habitantes año a año. Debemos aclarar que la Xunta, ya en los noventa, se ofreció para hacer un polígono industrial en Marín, y el ayuntamiento no lo aceptó. Las razones las sabrán los componentes de aquella corporación.

Por otra parte, la falta de construcción de viviendas viene dada por la falta de suelo para construcción. En este mismo comentario, dijimos insistentemente, en la necesidad de modificar el PXOU, porque el actual no resuelve los problemas que Marín tiene planteados en este momento, y que debía modificarse de tal manera que se prolongasen las calles de República Argentina, Ezequiel Massoni, Jaime Janer y si acaso también José del Río, para unirlas en una gran rotonda alrededor de la zona de Viñas Blancas, para hacer una avenida que enlazase con la carretera de circunvalación en el actual enlace. Activando así una amplia área para construcciones que resolverían el problema.

El otro problema de abrir Marín al mar, también hemos escrito una serie de veces, expusimos los pasos que habría que dar con todo detalle, sin que nadie de la corporación hiciese el más mínimo comentario.

Por eso, los marinenses no entendemos muy bien a que vienen los escritos del BNG, porque formando parte de las sucesivas corporaciones, que sepamos, ni propusieron la necesidad de la zona industrial, ni abrir Marín al mar, que es donde deben plantear todos los problemas municipales, porque lo demás huele a propaganda política, que es lo que hace, desgraciadamente, en general, la oposición. Y los marinenses no tenemos constancia alguna de estas propuestas. Por eso, no entendemos a qué vienen estas propagandas, cuando hace treinta años que los marinenses estamos intentando que la corporación, alguna vez, haga algo positivo en estos aspectos. Por eso, como dice el proverbio: ¡A buenas horas, mangas verdes!