La verdad, no sé que da más noxo: si la catarata de casos de acoso sexual que está protagonizando la izquierda política galaiconacional o asistir a los alambicados ejercicios de contorsionismo que están haciendo algunos líderes para esquivar la repugnancia que deberían sentir y proyectarla sobre sus rivales. Ya se sabe que cuando las cosas van mal, es probable que todavía vayan a peor. Y el PSOE ha entrado en una deriva infernal. A la corrupción económica que aparece a nada que se levante una pequeña alfombra (a este paso habrá que habilitar un módulo exclusivo para socialistas en la cárcel de Soto del Real), ahora le ha salido un asqueroso brote de presuntos acosadores sexuales y clientes asiduos de prostitutas. Los casos son particularmente penosos en un partido que ha abanderado (patrimonializado) la defensa de los derechos de la mujer, la batalla por la igualdad y la lucha sin cuartel contra la violencia machista. El feminismo hace agua en Ferraz.

Recapitulemos: Sánchez tenía un ministro/mano derecha en el partido (Ábalos) que con frecuencia se iba de p… Las chicas se las seleccionaba su edecán Koldo que tenía un book; en Ferraz (sede federal del partido) y en Moncloa se hacía acompañar por un tipo (Paco Salazar) que pedía a sus subordinadas que le enseñasen el escote o simulaba felaciones; el PSOE de Torremolinos lo dirigía un jicho (Antonio Navarro) que asediaba a una concejala con frases como «no me esquives, que te quiero meter ficha» o «yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; en Lugo, el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, le habría exigido (presuntamente) a mujeres que deseaban ser funcionarias que el precio era pasar antes por el catre. «Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna», aseguró una presunta víctima. Vamos, un killer… Un senador socialista de Castilla y León y destacado miembro de la ejecutiva federal, Javier Izquierdo, y persona de confianza de Sánchez ha dimitido en las últimas horas de forma sorprendente. Al parecer tras su marcha (al menos a este no han tenido que echarlo) hay un asunto de ¡¡¡acoso!!! Pero ¿cuántos machirulos quedan en el PSOE aún por salir?

A la vista de los acontecimientos, el PSOE, un partido a punto de implosionar, tiene un problema de machismo galopante en el corazón de su dirigencia (sea madrileña, valenciana o gallega). Seguro que en otras formaciones –incluso en las más feministas, recordad el caso Errejón– pasan cosas parecidas o incluso peores… ¿y qué? El verdadero quid de la cuestión es que en el PSOE/PSdeG lo han querido tapar. Han intentado meter los casos en cajones y cerrarlos a cal y canto. Y las llaves en no pocas ocasiones las han tenido mujeres, sí, mujeres que entre conservar sus carguitos dados por hombres y ayudar a sus congéneres han optado por lo primero. Ah, y solo han reaccionado cuando la escandalera acaparaba toda la actualidad. Qué pena.

Lo que está sucediendo en las filas socialistas es una prueba más del larguísimo camino que queda todavía por recorrer en el camino hacia la igualdad real y la lucha contra las actitudes machistas (no solo las delictivas). Y también justifica la celebración de galas como las de las Mujeres fuera de serie de hace una semana o la de los premios Emilia Pardo Bazán del próximo día 15 en el auditorio Afundación. Ambos eventos organizados por FARO aspiran a dar el protagonismo que se merecen las mujeres, a darles voz, a mostrar su talento y a lanzar un mensaje inequívoco de rechazo contra quienes van en el camino justamente contrario. Que, por lo visto, todavía son muchos y se ocultan en los sitios más insospechados.

