Oxfam, concierto por Gaza y Cisjordania

Bien conocida es la Oxfam Intermon, ONG de cooperación internacional y comercio justo. Ahí veis a unas cuantas voluntarias viguesas (Chus, Cris Pinín, Luz, Mariló, Nieves y María Heras), a las que traemos para que asistáis al concierto lírico a beneficio de la misma en Gaza y Cisjordania. Será el viernes, 12, a las 19.30 h. en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, por 15 euros. Entradas en su tienda de comercio justo, Triunfo 4, o en el mismo Conservatorio el día del concierto.

Cartel del concierto solidadario. / Oxfam

Si no quieres caldo, toma 3 tazas en Casa da Collona, entre música y prostitución

¡Vaya semana de citas la de Évame Oroza, en la Casa de la Collona (Subid a Costa 5)! Hoy mismo, a las 20 horas, el concierto del músico australiano Ben Salter que comparte cartel con el gallego Manu G. Sanz. Ben lleva más de 20 años girando por el mundo, desde la balada folk hasta el indie rock máis afilado. Manu posee unha impecable trayectoria musical en grupos como Indómitos, Selvática o el dúo Digital Mother. No paran ahí los orozianos porque mañana a las misma hora, conferencia O dobre movemento do humor, a cargo de la historiadora del arte Sabela Fraga. ¿Cómo opera el humor en el campo de la creación atendiendo al contexto nen el que surgen las propuestas? No os digo más porque ni yo mismo lo entiendo pero, atractivo, parece. Y para cerrar la semana, el viernes día 12 de diciembre, a las 20 horas, la escritora, feminista y gestora cultural Llerena Perozo, dará una conferencia para reflexionar sobre la percepción de la prostitución en la sociedad con la que quiere poner sobre la mesa las visiones que la romantizan y desmontar los mitos que la rodean.

Ya 20 años de Cocina de Abordo: hoy, los platos de sus propios trabajadores

¿Cuánto tiempo sumo ya dando la bienvenida a esto en la sección? ¿20 años? Pues sí. Hoy mismo, Pereira Productos del Mar presenta la 20ª edición de su icónico recetario «Cocina de Abordo», una publicación que celebra dos décadas de historia uniendo gastronomía, tradición marinera y creatividad culinaria. Esta vez rinde homenaje a veinte años de historia y más de 200 recetas elaboradas junto a cocineros, familias, colectivos culturales, escritores, creadores de contenido, deportistas y numerosos representantes de la sociedad. Este año, los trabajadores de Pereira han sido los verdaderos protagonistas, aportando sus platos, su historia y su vínculo personal con los productos del mar. ¡Qué buena idea Ruy Andrade! El acto tendrá lugar a bordo del Buque Argos Berbés, en el muelle del Puerto de Vigo. Allí estará Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau y empleados del Grupo Pereira participantes en esta edición.