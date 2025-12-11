Vamos a jugar

En las películas resulta muy manida la escena de un personaje, normalmente apesadumbrado o con alguna preocupación irresoluble en su cabeza, dando unos tiros libres de basket en la soledad de la entrada de una vivienda; casi siempre unifamiliar, de las que se decoran con esmero para Navidad, y rodeada de hileras de viviendas unifamiliares con cierres de madera que el manitas de la casa pinta a cada poco mientras saluda al chaval que reparte periódicos en bicicleta.

Vale. Pero, no estando en esa situación ni en una de esas películas, podemos convenir que jugar en compañía es siempre más divertido. O útil. Porque la bola que te viene de vuelta si peloteas contigo misma solo es un rebote, un eco. Que es justo lo que nos ha pasado en FARO en los últimos días con tres ministerios. Tres. Y que sucede con insultante reincidencia.

Te pongo en antecedentes: un buque pesquero de pabellón ruso, pero capital gallego, solicita entrada en el puerto de Cangas, adscrito a efectos administrativos a la Autoridad Portuaria de Vigo. Viene de una marea de un par de meses en el caladero de NAFO, del que Rusia es tan partícipe como la Unión Europea o Canadá.

Se le deniega esa entrada por haber incurrido en una actividad ilícita –esto lo dice la administración central–, llevando supuestamente a bordo una especie (gallineta nórdica) que está vetada a día de hoy en suelo comunitario siempre y cuando proceda de dos zonas determinadas: el Mar de Irminger (zona pesquera NEAFC) y Mar de Labrador (NAFO). Este barco, de nombre Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles) no venía de ninguna de esas zonas en esta ocasión, como también hemos contado gracias a sus datos de posicionamiento.

Nos hemos visto arrastrados a hacer un peloteo contra la pared para poder explicar en profundidad y con rigor este asunto. Porque no recibimos respuesta de los ministerios de Pesca, Transportes ni del de Hacienda. A este último les trasladamos nuestras averiguaciones, no solo los argumentos de la armadora (incide en que no llevaban gallineta a bordo): que el barco venía de NAFO, donde tiene licencia, y que había estado operando a al menos 800 millas de las zonas vetadas. Entonces, ¿por qué no pudo entrar en Cangas? Ahí quedó nuestra duda y, una vez más, su desidia. En ciertos asuntos de pesca –cuando no, en casi todos– no hay con quien jugar en Madrid.

Derrota de la última marea del «Novaya Zemlya», lejos de Mar de Labrador e Irminger / Global Fishing Watch

Ya que estamos con las zapatillas puestas, me da la impresión de que hay aguas turbias en el universo de las federaciones deportivas. Ya no te hablo de los temas mainstream vinculados al fútbol, que mi aportación sería nula. Fíjate en esta, la Federación Galega de Pádel, cuyo presidente acaba de ser inhabilitado por Xustiza Deportiva por “infracción muy grave” por haberse autoconcedido un préstamo de 50.000 euros al 0% de interés con cargo a fondos de la entidad.

Hemos comprobado los cambios en su página web, con herramientas de caché, para verificar en qué momento su junta directiva actualizó su política de gestión para pasar de cobrar por gastos y manutención a percibir una «remuneración fija». Esa fecha es 12 de junio de 2025. Pero hemos divulgado que sí ingresaban «remuneraciones» antes, a razón de hasta 55.000 euros anuales. ¿Sabes cuántos kilómetros se pueden hacer con ese dinero a 0,19 euros/km, como supuestamente les eran abonados los gastos? Échale una veintena de vueltas a la tierra, que por ahí va la cosa.

Sobra decir que ésta, como muchísimas otras, es una federación que percibe fondos públicos. Contado queda.

Feliz semana.