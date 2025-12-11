El poder del arte… de Robe

Como el Guadiana —que, curiosamente, atraviesa Cáceres y Badajoz—, Robe Iniesta ha ido entrando y saliendo de mi vida (y me atrevería a decir que de la de muchos de mi generación) igual que el río: dejando huella en cada etapa vital. De chaval, coreaba con los colegas los grandes éxitos de Extremoduro a grito pelado en el colegio y en el instituto, y trasteaba con la guitarra algunos de los riffs más reconocibles del genio de Plasencia. Ya de adulto seguí deleitándome con su poesía y con maravillas como El poder del arte, nueve minutos y nueve segundos de gloria para escuchar en bucle, hoy más que nunca.

No soy un fan en sentido estricto. Quienes me conocen saben que mis gustos musicales se mueven entre el desierto de Arizona y la costa de California (soy así de rarito, sí). Poco o nada tienen que ver con el Robe de Extremo o con el Robe en solitario, más allá de guitarras y bajos eléctricos, batería, mucho rock & roll. Y el talento. Porque negar el talento de este portento extremeño solo por las letras marginales de sus orígenes, su apología de las drogas o, simplemente, por sus pintas, es como repudiar la Capilla Sixtina porque Leonardo da Vinci era un greñudo. Ignorancia. Pura ignorancia.

Despliegue de recursos literarios

Robe Iniesta era un poeta. Sus canciones son un despliegue casi caprichoso de recursos literarios —metáforas, aliteraciones, anáforas…— que no me sorprendería que algún día se estudien en las aulas. Con un lenguaje muchas veces grosero y esa voz ronca que siempre lo identificó, lo suyo era puro arte; un arte que, como él decía, «bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte». Casualidades del destino —o no—, Vigo fue su último escenario, hace poco más de un año, en el Ifevi. Al menos nos queda eso.

Así que el mundo de la música, de las letras y del arte en general está de luto. Me consuela que los más pequeños de la casa canturreen con su madre las canciones del Robe más sereno mientras vuelven del colegio en el coche (aún no están preparados para aquello de «la Virgen María, cansada de ser virgen, metiendo en un portal» o «ayer bebí hasta jurar, hoy no me levanta ni Dios»).

Ahora que ya no está, que el Guadiana se ha quedado sin su voz más salvaje, solo nos queda hacer caso a lo que él mismo dejó escrito a modo de testamento. Que sus versos sigan sonando en los coches, en las casas, en las guitarras desafinadas de los chavales que aún no saben lo que les espera. Que no se apague nunca esa «locura transitoria» que nos regaló, porque mientras alguien tararee Standby, Ama y ensancha el alma o Dulce introducción al caos, Robe seguirá aquí, vivo, jodiendo al destino con su media sonrisa y su guitarra al hombro.

Que la tierra te sea leve, poeta. Y que, dondequiera que estés, alguien te haya puesto ya El poder del arte a todo volumen. Porque, como bien decías, si el arte no nos salva, al menos que nos mate despacio.