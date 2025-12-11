Opinión
Canettone
Fariña de trigo, ovo, margarina ou manteiga, levedo, leite, mel e frutosa, son os ingredientes dun delicioso Canettone, un bocado esponxoso para o teu cadelo. Si, case os mesmiños que precisamos para un Panettone, o típico doce italiano destas datas. Nen lembro como, pero un decembro de fai xa ben anos probei aquel biscoito e da nada pasou a ser un imprescindible. Imaxino que co Canettone acontecerá o mesmo.
Que tes gato?, calma, os fabricantes de Canettone tamén pensaron en ti con Gattone. Igual de saudable e nutritivo pero —paréceme lembrar— au goût de parrochiña, pensando no refinado padal dos felinos. Nen que dicir ten, se es de roedores imaxino que haberá Rattone. E se che gustan os réptiles: «Lagarttone clásico».
En portugués, a este grupo diverso de paxaros, roedores, cans, peixes ou gatos que conviven no fogar chámaselles «animais de estimação». Sempre me pareceu ben acaida a denominación. Son animais aos que lles quere dun xeito especial. É común escoitar eso de «un máis da familia», e por algo será. Aportan benestar, dan compaña e rebaixan o nivel de estrés.
Unha amiga que é xeriatra, T., sorprendeume cun dato, aos seus pacientes con tensión alta, esta diminuíalles desde o intre que entraba un can, ou un gato, na casa. Semella un pequeno cambio pero a compañía, as rutinas de paseos e coidados fan con que os maiores se volvan activos «á forza». Máis do que iso, recupéranse os vínculos sociais e fréase a soidade non desexada das cidades. Un fenómeno ben curioso este, sentirnos sós cando máis conexións, e xente ao redor, temos.
Pero... (sempre hai un) cada vez máis, entrevese neste relacionamento cos animais de compaña unha delgada liña entre o razoable e o inexplicable. Entre o conforto de convivir con eles, ou esa función de combate ao illamento social, fronte á excesiva humanización das mascotas, que é a deshumanización nosa, das persoas. Os seus alimentos, os seus coidados, van mutando de vagar.
Antes era prato único, agora temos penso baixo en graxa, especial embarazo, razas pequenas, proteico, Gourmet,... Ata lles celebramos o «cumple»! O Canettone ou o gato, traxe de Papá Noel —pronto haberá tamén de Apalpador, menos no concello de Ferrol—, son a anécdota pero a sociedade é asi (tan real, como que vivimos nela hoxe).
A mensaxe que vai detrás, e preferimos evitar: buscamos un amor sen trámites. Eses parecen ser os novos afectos. En España descende a natalidade e aumentan os fogares con mascotas. E isto repítese en Polonia, Xapón, Portugal, Corea do Sul, Italia,... Está claro que andamos na procura dunha compaña sen complicacións, ideal para a vida caótica onde estamos submerxidos. Unha cea de Aninovo sen «cuñaos»; unha neo-familia perfecta, que nunca defraude. Un incondicional, constante e ledo «Guau!» cando entras na casa.
