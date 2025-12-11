Tal vez el amable lector haya reparado ya en que las siglas de la inteligencia artificial —es decir: IA— se corresponden con el rebuzno de un burro. La onomatopeya que imita la voz del asno se escribiría en este caso como ¡Hi-a!, pero el sonido viene a ser el mismo. Paradojas de una inteligencia que, a fin de cuentas, ha sido creada por el ingenio natural del ser humano.

Podría deducirse de esta extraña coincidencia que los modelos de IA pueden decir burradas. Unos más que otros, desde luego; aunque ninguno esté libre de soltar despropósitos. Esto, sumado a su inagotable capacidad de aprendizaje, es lo que humaniza a la moderna inteligencia de imitación.

Buscadores como Google que ya se valen de ella advierten, de hecho, que la IA «puede cometer errores», para evitar que los usuarios asuman como verdades incontestables las respuestas que ofrece.

Más aún que eso, las redes neuronales con las que se trata de emular al cerebro humano tienen la humildad de admitir sus fallos. Si uno se lo hace notar durante una charla, no tardan en darle la razón.

Habría que aclarar, en todo caso, que la accidental comparación de la IA con el burro no le hace justicia al animal tan cariñosamente retratado por Juan Ramón Jiménez en su «Platero y yo».

También Camilo José Cela era un gran defensor de estas injuriadas bestias, a las que dedicó un «Elogio del asno». Hacía notar el Nobel de Iria Flavia que el burro jamás tropieza dos veces en la misma piedra y, además, goza de convicciones lo bastante firmes como para resistir el palo de su amo antes de dar un paso en falso.

No solo es motivo de inspiración para escritores, por supuesto. Pese a la fama de tontos que les atribuye el tópico, una parte de la literatura científica sugiere que a los burros no les falta inteligencia.

Por más que su agudeza no pueda compararse a la del ser humano (en general), los estudiosos del pollino le reconocen una buena capacidad para sortear obstáculos y encontrar caminos alternativos. Poseen también una excelente memoria que les permite recordar trayectos complejos.

Es cierto, eso sí, que las investigaciones avalan su famosa terquedad, pero en un sentido positivo. A diferencia de otras especies equinas, que tienden a huir cuando se asustan, los burros —y en particular, las mulas— reaccionan parándose en seco. Una sabia actitud con la que evitan los percances que a menudo sufren otros, por no ser burros.

Caballerosa después de todo, la propia inteligencia artificial admite —si se le pregunta— que el burro es bastante más listo de lo que creemos. Igual no es casualidad que su rebuzno evoque, precisamente, las siglas IA. Un respeto, pues, para los Plateros.