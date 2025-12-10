Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soterrar o pasado... e o futuro

Obras de ampliación do porto deportivo de Baiona

Obras de ampliación do porto deportivo de Baiona / FdV

Os máis vellos da vila aínda lembran, sen moito esforzo, a flota de barcos que durante décadas traballou arreo para conserveiras como a de Puga (La Progresiva). Fixen a proba co meu pai, e recitoume de memoria o nome de dez pesqueiros (Getafe, Espada Pequena, Espada Grande, Servante, Parrala…) que fondeaban entre a punta do porto e a praia de Santa Marta. Foi antes de que Baiona, que no seu tempo foi unha potencia pesqueira coma Vigo, se deixase caer nas mans exclusivas do turismo. Lamentablemente, cambiamos a nosa industria por pisos para veraneantes, e por iso hoxe a meirande parte dos veciños traballamos fóra.

Di o meu vello (83) que impresionaba ver todas esas esloras fronte á fachada da vila. Eu xa non as recordo. E conta tamén que moitos dos mortos nos que amarraban os barcos aínda seguen aí, baixo a auga, algúns coas cadeas de ferro case intactas. Ou seguían, porque co recheo que está a levar a cabo o porto deportivo, a meirande parte xa deben ter quedado enterrados. Non deixa de ter certa graza que ese sexa precisamente o seu final: de novo o turismo sepultando os vestixios da antiga industria. Onde antes había barcos de pesca que daban traballo a ducias de homes cada un deles —e mulleres en terra—, hoxe proxéctanse novos pantaláns para iates.

Baiona é unha marca coñecida pola súa beleza

Non teño nada contra o turismo. Non nego que xera postos de traballo, riqueza, e que Baiona é unha marca coñecida en todo o mundo pola súa beleza, pola súa historia, polo encanto da súa xente, aberta, sempre con ganas de festa. Pero si creo que é un erro fiar todo o seu desenvolvemento a un sector que, polo de agora, segue a ser estacional, por moito que estea de moda falar da economía azul. E, sobre todo, que esa aposta polo turismo se faga a costa da nosa riqueza natural, que ao final é o que atrae os visitantes, non? O que está a acontecer coa ampliación do porto deportivo é difícil de crer. Éncheme de carraxe. Que sentido ten? Para min, ningún.

O outro día, despois de deixar os nenos na escola, deume por dar un paseo por Santa Marta. O mar estaba baixo e puiden ver a magnitude do recheo que están a facer. Sentín impotencia. Porque non é unha infraestrutura da que se vaia beneficiar a vila, como A Doca —que todos sabemos o impacto que tivo no seu día nas correntes e como converteu a Ladeira, a maior praia de Baiona, nun areal cheo de argazo e lodo—, senón unha obra privada para uso exclusivo duns cantos afortunados. Que, estou seguro, a empregarán uns poucos días do verán e xa.

Agora o dano xa está feito, non hai volta atrás. E tal vez sexa o que máis doe: que nin sequera aprendemos da experiencia. Que volvemos cometer, con outra forma e outros intereses, o mesmo erro de sempre: pensar que o futuro se constrúe soterrando o pasado. Neste caso, o mar. Non é nostalxia —ou non só—. É a certeza de que unha vila que esquece o que foi, que renega do que a fixo medrar, remata converténdose nun decorado fermoso pero baleiro, nunha postal para quen busca facerse un selfi con gamelas de xoguete detrás. O que máis preocupa é que, se non espertamos dunha vez, aínda queda moito por estragar. Soterramos o pasado... e o futuro.

