«Padre gallina» le llamaban sus amigos, genuinos representantes del franquismo y de la costumbre inveterada de que los hombres ni tocaban, o casi nada, ni besaban a los niños, no fuera a ser que se les aflojase la virilidad. ¡Eso eran cosas de las madres! Ellos a trabajar y a traer el dinero a casa y que los niños no les molestasen en su descanso. ¡Chis, niña calla que tu padre está durmiendo!

Pues sí, mi padre era un clueco sin vergüenza social, un adelantado a su época; nos acariciaba, nos besaba, incluso, si se lo pedíamos, se colaba en nuestra cama atrayendo el plácido sueño con el imán de sus arrumacos, canciones y cuentos.

Pero como la calidez paterna no estaba reñida con el espíritu de la época (ser el páter familia, el jefe), mi madre -maestra sin aula y ama de casa porque era una vergüenza que él no pudiera mantenerla- se reservaba el arma letal del chivatazo cuando no podía con nosotros, sus cuatro hijos: «Cuando llegue vuestro padre, vais a saber lo que es bueno porque se lo voy a decir todo».

Y así era. Solo entrar el amado esposo por la puerta, venía el parte de guerra y con ello la gran bronca que, como iba sin castigo ni tortazo al uso, nos afectaba solo lo justito.

Si dicen que la patria de uno es su infancia, la mía fue mi padre. Tanta patria es que al día de hoy lo sigo extrañando.

Lo sigo extrañando; también porque era optimista, alegre, honrado, líder y enamorado de mi madre y de sus hijos. No conozco una riña conyugal, ni un grito, solo la paz que nos dieron y que disfrutamos. Tampoco el rencor, la envidia o la maledicencia. ¿Cómo no va a ser mi patria?

Ahora que miro hacia atrás, pasados tantos años, la nostalgia me lleva a querer ser pequeña, a desear encontrar a aquella niña para que no abandone a la mujer que soy.

«Yo quisiera volver a encontrar la pureza, recuerdos de tanta inocencia que tan poco tiempo duró…» («Entre mis recuerdos». Luz Casal).