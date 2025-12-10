Los «octavios» de balonmano

Casi 100 personas asistieron a la XIII Xuntanza de la Academia Octavio de Balonmano, limitada a jugadores que pertenecieron al primer equipo con cinco temporadas y a los jugadores de las bases nacidos entre 1968 y 1981. ¡Qué historia edificaron estas generaciones con su esfuerzo, llevando el nombre de Vigo por ahí adelante!

Regala libros: de Moncho Borrajo y su farándula a la poesía de Vitoria Abreu

Para votar a un partido de ultraderecha hay un imprescindible requisito: no leer. Leer es una vacuna contra la estupidez y a mí me acaban de llegar, casi al tiempo, 4 libros de vigueses como regalo navideño de sus autores. Estoy acabando de leer Aquella farándula, que acaba de presentar Moncho Borrajo en la de Xurxo Patiño, la librería Librouro, y a fe que me enrolla esa novela que llena de sus experiencias en Madrid o Barcelona. Por algo se llama Aquella farándula. Si queréis enterraos de ese mundo pomposo pero cruel de la noche entre los años 70 y 90, el del Bocaccio, Gato Rojo... os lo recomiendo. Otro libro que recibí en Navidades fue Cenizas de Cristal, de Victoria Abreu, una ingeniera de telecomunicaciones viguesa que dejó su profesión por la pintura, la poesía. El libro se titula Cenizas de cristal y yo lo encuentro, leído por ahora a vuellapluma, excelente. Dice su prologuista, Rosario Miloro, que hay dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, pero también ternura, luz, ironía... Hay una segunda parte que llama Iluminismo llena de creatividad e ingenio.

La oración del mal de Fran Castro y Véndoche un poema de Fran Alonso

Otros dos libros me llegaron estos días, los dos de «franciscos» y ambos directores de editoriales viguesas: uno, el de la La oración del mal, de Francisco Castro, lo fue de Galaxia y lo estoy empezando a leer, aún sin saber que leo . Por de pronto estoy metido en un monasterio vigués de Teis donde se resuelve el crimen de una novicia. A Castro se le nota el oficio y con esta novela suya recorres Vigo sin contemplaciones en un ambiente de intriga que domina bien. El otro libro recibido es el del amigo Fran Alonso, director de Xerais, titulado Véndoche un poema. Escrito en gallego, en el mismo establece una interesante relación entre poesía y publicidad, jugando con grandes fotos de la misma que van acompañadas de sus textos. Pues mira que no tiene libros publicados este Fran, cuyas obras ocupan más de una estantería de mi biblioteca, pero en este se sale los cánones para establecer un juego de palabras de escultural poética y contrastarlo con la publicidad y suslemas.