Oceanos e mares de palavras na Galiza
As línguas históricas como metaforicamente podemos observar nos oceanos podem constituir grandes masas de palavras que cobrem as três quartas partes do constituinte lexical, porém os mares embora sejam grandes extensons de palavras nom apresentam a mesma singularidade, porque mostram certas peculiaridades referidas a um ou varios países, conforme podemos vislumbrar no que diz respeito ao galego-português na Galiza.
No nosso livro Léxico de O Grove (1974), que recolhe trabalhos realizados nos anos 1966-1970, para obtermos o título de Doutora pola Universidade de Santiago em 1971, registamos certa riqueza dialetal singularizadora do galego falado nesta vila marinheira: assim, compostos sintagmáticos e fraseologia como «mar de fora», «golpe de mar», «home de mar», «mar cham», «mar de fondo», «haver moito mar de fondo», «mar picada», «mar teso» (observe-se o uso em género feminino ou masculino), etc. Contodo estes trabalhos realizados nas décadas de 1960 e 1970, com métodos artesanais, mas com grandes esforços, na atualidade tenhem interesse e valor histórico ou dialetal. O método imperante naquela altura nucleava-se no ideário de «Palavras e cousas», e foi assim como aparecêrom estudos dialetológicos, que recolhiam a riqueza dialetal da Galiza, mas nom visavam elaborar umha língua padrom que fosse válida para converter essas falas numha língua internacional e de cultura, facto que surgirá com certa consistência por volta da década de 1980 com os contributos, entre outros, do Professor Carvalho Calero.
No século XXI o galego-português da Galiza nom deve minusvalorar o facto indiscutível de que fai parte da Comunidade lingüística galego-luso-africana-brasileira constituída por mais de 250 milhons de falantes, por este imperioso motivo o galego sem deixar de ser galego deve priorizar esta realidade irrefutável, silenciar este postulado científico seria um posicionamento aleivoso e suicida, um enorme atentado contra a identidade dos cidadaos que moram na Galiza.
Nos últimos cinqüenta anos o Instituto da Língua Galega e a Real Academia Galega trabalhárom e trabalham intensamente para que o galego-português chegue a ser umha língua diferente do português, proposta que é antinatural, antieconómica, anticientífica e além do mais empobrecedora da dimensom internacional que possui por história e por tradiçom esta língua românica. Os tempos da Dialetologia já passárom, situemo-nos no século XXI e derrogue-se o Decreto das normas ortográficas e morfológicas do idioma galego (1983), que lesiona gravemente um dos sinais mais genuínos da nossa história como povo.
