Nuestro fútbol de barrios

Esta foto encierra una honda emoción por la memoria deportiva que atesora Aquí veis a muchos de los protagonistas de aquel fútbol de barrios que hizo vibrar a Vigo sobre todo entre los 60 y 80, gente en este caso la mayoría de Lavadores y equipos como el Santa Marina, Seixo, Casablanca, Balaídos, Alondras… Entre ellos los hubo que pasaron por 1ª División (Celta y Murcia), 2ª (Lérida, Barcelona Atletic), 2ª y 3ª… Como hace 10 años se reunieron en el hotel Coia para rememorar aquellas disputas hoy convertidas en afectos.

Regala arte en Vigo; de las galerías Durán a Quadro, Alterarte y Pablo Pardo

Regalar arte es de elegantes compradores, si es ropa es un recurso de comunes pero el mercado del arte pasa momenos difíciles. Si mi memoria se desliza por la nieve de los años creo que nunca vi en Galicia y concretamente en Vigo tanta indiferencia y falta de sensibilidad a la adquisición de arte. Sin embargo, nunca ha habido tanta oferta para que el arte pueda ser objeto de regalo estas Navidades. Un pequeño recorrido lo muestra, y lo comienzo por la mayor experiencia estable que ha tenido Vigo en su historia. la de las galerías Durán en Príncipe, que es un espacio en el que en un recorrido de 1.500 metros cuadrados puedes ver maravillas de pintores, escultores, fotógrafos, con marca como Leiro, Lino Lago, Álvaro de la Vega o Francisco Pazos, Canicoba Augusto Rodríguez...Idea colosal de Beny Fernández, por el riesgo económico de su inversión en esta propuesta excelente. Otro es la galería AF de Pablo Pardo, que acaba de cambiar su ubicación de la calle Ecuador 69 a Caracas 2, esquina Bolivia. Aún está en obras pero inaugura en breve una colectiva de pequeño formato, pensada para estas fechas navideñas con artistas de referencia, entre ellos: Francisco Leiro, Luis Carballo, Raimundo Patiño, Antón Lamazares, Novoa, Antoni Tàpies, Silverio Rivas, Camilo Rodríguez, Lara Pintos y Miguel Couto, entre otros. Regalar objetos, ropa... es respetable pero nunca regalos tan delicados recibirás como puedes hacer con una obra de arte.

Apóstrophe y las 26 fimas de las galerías de A Laxe

Pero es que el grupo Alterarte expone 26 obras en la galería Laxe con técnicas variadas como óleo, acrílico, acuarela, grabado, escultura en madera y piedra...En Quadro (Fermín Penzol 10). a pesar de su tamaño desde el proximo día 12 puedes hallar obras de 12 autores (Cecilio Chaves, Marcos Puhinger, Pepe Guenaga, Ramón Catalán, Tino Canicoba...). Y en la sala Apóstrophe hallaréis una muestra sobre la fotografía social con obra de Tony Vacas y Olga D’Ìmperio. La fotografía como un lenguaje capaz de visibilizar realidades ocultas, como herramienta fundamental para favorecer la inclusión, combatir prejuicios...