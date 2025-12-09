En boca cerrada no entran moscas

Hace tiempo escribí un artículo que titulé Por la boca muere el juez; me refería entonces a unas desafortunadas declaraciones de quien es presidenta de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, hechas en el programa radiofónico de un profesional del insulto, donde hizo gala de un inelegante engreimiento asociativo que no voy a volver a comentar. Podía ahora, en estas líneas, haber reiterado aquel título, porque de nuevo otros jueces han abierto la boca y han vuelto a derrapar; pero he preferido echar mano de otro refrán añejo -el del título-, como tantos hay que aluden a las bocas pecadoras: El que tiene boca, se equivoca, La palabra que sale de la boca nunca torna, El saber callar es el mejor hablar…

Resulta que dos magistrados del más alto tribunal del Reino se han metido en la boca del lobo por sacar la húmeda a pasear sin paraguas cuando fuera estaba lloviendo, descuido inoportuno y torpe. Se ve que se les hizo la boca agua por parecer ocurrentes aún a costa de sacrificar dos viejas virtudes del oficio judicial: la discreción y la prudencia. Por unas horas quisieron ejercer –y ejercieron– de juez cometa, que no estrella, dada la fugacidad del episodio.

Los Principios de Ética Judicial aprobados por el Consejo General del Poder Judicial (apartados 19 y 31), aun salvaguardando el derecho a la libertad de expresión de los jueces, llaman a un ejercicio de prudencia en su vida social y en su relación con los medios de comunicación, máxime cuando se trata de asegurar la apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales.

Empujado a la gracieta por algún intempestivo impulso interior, quiso uno de aquellos jueces dar fin a un encuentro docente con los abogados del turno de oficio desvelándoles una confidencia del suyo: «Y ahora concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado», coda que, dicha en inconveniente tono festivo, fue recibida con una carcajada coral. Lamentable. Que el juez estaba en trances deliberativos era cosa de todos sabida; sobraba, pues, todo comentario o alusión, y más en la forma en que se hizo. Pero lo que no se sabía, y él desvela, era que había pasado a ser el ponente, circunstancia que hacía visible la disidencia en el seno del tribunal, dado que la ponente originaria era otra magistrada. Gracias a esa falta de fineza y exceso de frivolidad, supo allí la concurrencia y, al día siguiente, España entera, que el tribunal, en sus deliberaciones, hallábase dividido. En suma, una incidencia de un debate que por ley es secreto (artículos 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 150 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) quedaba al descubierto, y no pocos fueron los que intuyeron la condena. No voy a entrar en eventuales responsabilidades de este infortunado proceder que a otros corresponde dilucidar, pero sí afirmaré que se trata de un desliz nada ejemplar del lengüilargo magistrado.

La graciosidad del otro juez, pronunciada en igual ocasión, es de menor entidad. Corresponde, eso sí, a un gesto cuyo subliminal origen se explica por una vanidad pueril. Dejemos a un lado el afán de compartir minucias sobre el ritmo de las deliberaciones, veleidad que no venía a cuento; lo relevante fue la ocurrencia posterior cuando hace saber a sus oyentes que «pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación». ¡Ahí va! Magno y crucial suceso que un día podrán los abogados de oficio contar a sus hijos y nietos: sabed, queridos míos, que un día fui testigo de un evento histórico, pues tuve el privilegio de oír la palabra de aquel juez boquiflojo y parturiente del Tribunal Supremo, alumbrada entre deliberación y deliberación gestante de la sentencia que condenó al fiscal general del Estado.

La verdad, apreciado lector, es que, por más que quiera dar tintes de humor a los hechos narrados, me contraría sobremanera la inoportuna locuacidad de unos jueces en momentos especialmente delicados para el prestigio de una judicatura sobre la que pesa el grave y perentorio deber de ganarse la confianza de la ciudadanía.