Copaternidad, ¿por qué no?

Reconozco que, tras leer hasta el final la información de mi compañera Patricia Casteleiro sobre la copaternidad, me invadió el clásico pensamiento de «a dónde vamos a llegar». Pero, más tarde, macerando el artículo, cruzando experiencias personales y analizando los pros y los contras con la almohada, eso de que dos personas anónimas se conozcan a través de una agencia, formen un vínculo de amistad y decidan tener un hijo en común por contrato ha dejado de parecerme una excentricidad de solteros con prisa biológica. Tal vez sea el siguiente paso en la evolución. Sobre todo si tenemos en cuenta que las relaciones románticas, hoy en día, duran lo que una serie de Netflix y, a veces, menos. Así que, ¿por qué no?

El relato del ourensano Diego Fuentes, que conoció a través de una agencia de copaternidad a otra gallega, Carmen, y que, tras un año trabajando su amistad, han decidido tener un hijo juntos sin pasar por la cama ni por el altar, es de lo más convincente: «Yo quería ser padre, pero no tenía pareja. Y me dije: ¿por qué tengo que esperar a enamorarme para eso?». Exacto. ¿Por qué? «Pensé que no tenía por qué ser peor que otro sistema, porque al final se trata de conocer a alguien con quien establezcas una afinidad», argumentó. No tengo nada en contra del «chic@ conoce chic@, se enamoran y deciden formar una familia», pero la casuística es tan variada y la sociedad evoluciona a un ritmo tan vertiginoso que la copaternidad hasta me resulta de lo más coherente.

Sobre todo porque pone de manifiesto que la amistad es el cimiento más sólido de la vida adulta. El enamoramiento (ojo, spoiler para los novatos en relaciones), ese proceso neuroquímico que nos hace flotar, sentir mariposas en el estómago y decir cosas como «cuelga tú, anda», dura lo que dura. Pero tener un hijo —en mi caso, dos— pone a prueba a la pareja (sobre todo a las madres, y no digamos ya en familias monoparentales) a todos los niveles, físicos y psicológicos. Te cambia la vida, literalmente, y si no hay equipo, si no existe una amistad real, profunda, sin fisuras, la cosa suele ponerse bastante fea. Las tasas de divorcio en España rozan el 60%, y en gran parte la ruptura llega tras un nacimiento, justo cuando se supone que «ahora todo va a ir bien». Vaya pan bajo el brazo, ¿verdad?

¿Que es exótica la copaternidad? Sí. ¿Que puede haber un cierto riesgo de cosificación del menor y vacíos legales cuestionables? Por supuesto. Lo de encontrarse a través de una agencia, en plena era de Internet y las apps para ligar —o directamente para tener sexo— ya es lo de menos. Pero qué quieren que les diga: en un país que envejece a pasos agigantados y donde cada vez más gente pospone o directamente renuncia a ser madre o padre por no encontrar a «la persona adecuada», la copaternidad ya no me parece tan extravagante. Así que ya saben: mientras unos buscan media naranja, otros ya están buscando medio padre o media madre. Y oye, si sale bien, igual hasta dura más que muchas bodas con arroz y vals incluido. Nunca se sabe…