Lo que son, lo que somos

Trump ha incorporado a numerosos periodistas afines en sus ruedas de prensa. Quienes se atreven a formularle una pregunta incómoda (por incómoda se entiende cualquier cosa que no sea un halago) suelen recibir un insulto o una llamada de atención. «Cállate, cerdita», dijo el presidente el otro día a una reportera de Bloomberg News. Un gobernante puede mostrarse defensivo (o incluso agresivo) en la respuesta. Pero aquí se observa algo más. Su réplica revela el hastío de un hombre al que le aburre profundamente la democracia. Le vienen a hacer preguntitas a Él. Lo que faltaba. La anécdota se publicó, como tantas otras, hundiéndose en ese mar de escándalos infinitos. Algunos se indignaron; otros se partieron de risa. Muchos se indignaron… y también se partieron de risa. Porque la vida sigue. Y uno se acostumbra a todo. Además, las groserías del comandante en jefe, al fin y al cabo, acaban siendo nimiedades cuando a su secretario de Defensa le acusan de crímenes de guerra.

Lo de Trump y el periodismo es una historia de amor y odio (y de risas y llantos). No nos olvidemos de que fue en los medios donde el personaje nació. La derecha estadounidense siempre se quejó de que la prensa no era justa e imparcial. En ella no se visibilizaban otras sensibilidades más allá del consenso progresista. Lo mismo con la educación. Siempre adoctrinando. Y con la cultura. Y con Hollywood. Y con la libertad de expresión. Sin embargo, aunque la oposición demandaba justicia, lo que quería era venganza; controlar los medios, imponer sus discursos y clavar la bandera de la victoria en la última batalla de la guerra cultural. Vale. Pero entonces no hablemos de despolitizar las instituciones. No hablemos de la cultura de la cancelación. No hablemos de lawfare. No hablemos del estado profundo. Porque lo que realmente pretendían era quitar a los otros para ponerse ellos. Con las mismas técnicas y métodos que tanto denunciaban. En Estados Unidos, los conservadores (o los que se autodenominan conservadores pese a despreciar la tradición intelectual de esta ideología) ahora dominan el mainstream media, que son los pódcast y los medios digitales. Son el poder establecido y el deep state (por dios santo, controlan el FBI y siguen dando la matraca con las conspiraciones y esos señores que gobiernan en la sombra).

Bien es cierto que algunos ya lo dejaron claro desde el comienzo. Venían a tomar el palacio y a expulsar a los enemigos. Pero el discurso oficial (el que se presentaba en sociedad) era el de «nosotros queremos proteger la Constitución y la Primera Enmienda, devolverle la voz al Pueblo». Eso le decían los anarcocapitalistas a Joe Rogan. Algunos aseguraban no ser de izquierdas ni de derechas, sino simplemente ciudadanos desencantados. O exizquierdistas desencantados. Que hablen todos. Que no se juzgue al personal. Que esto es América. Pero no. De lo que se trataba era de sustituir un monopolio (institucional, mediático, académico) por otro, no de reflejar una ciudadanía plural permitiendo que conservadores y progresistas coexistieran en el mismo espacio. Unos ganan y otros pierden. Y si no te gusta, «cállate, cerdita» (imagínense si esto lo hubiera dicho Obama a una reportera de Fox).

Por supuesto, tiene sentido. Es más fácil hacerse los rebeldillos (¡dirigiendo el FBI y haciendo reformas en la Casa Blanca!). Así no se asume ninguna responsabilidad. Todo es culpa de Biden (y de Obama, pues siempre es útil rescatar a Obama para atribuirle algún desastre contemporáneo). La subida de los precios en el supermercado, el caos geopolítico, las guerras pasadas, presentes y futuras, la violación de leyes internacionales, el crimen, el odio, los asesinatos, el terrorismo, la tensión racial, las crisis familiares… Siguen siendo los otros. El poder no les desgasta. Porque jamás se reconoce un error. No hace falta decir la verdad. Pero, ¿cómo van a decir la verdad si con la mentira llegaron tan lejos? No nos engañemos con lo de la libertad de expresión y el poder hegemónico. Ahora lo tienen. Y persiguen, censuran, oprimen y silencian a todo aquel que osa contradecirlos. Sin embargo, como dice Fernando Savater, en las democracias, a diferencia de las dictaduras, los ciudadanos tienen la sartén por el mango. Votaron esto. Tienen esto. Quizás (de alguna forma) también son esto.