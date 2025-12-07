Ya estamos en el mes de la Navidad y tenemos millones de ledes instalados por toda la ciudad que, con su lucerío, a modo de Guinness Record, hacen realidad aquello que se lleva anunciando desde su instalación acometida en el verano. Por ello, las siglas que dan título a este artículo quizá puedan hacer pensar al lector que se refieren a las iniciales de los Reyes Magos de Oriente, pero para nada tiene que ver con esa hipótesis.

En este caso, las siglas RM se relacionan con la resonancia magnética, una prueba médica de carácter diagnóstico que comenzó a implantarse en nuestro país a principios de los años 80.

Y os preguntaréis por qué se me da por hablar de un tema asociado a la tecnología médica. Pues porque a lo largo del tiempo, uno va mayor, me he tenido que someter a varias sesiones con este artilugio, unas más largas que otras y procedo a contar la experiencia, porque seguro que muchas de mis reflexiones coincidirán con más de uno o una que haya tenido que pasar por esa especie de túnel electrónico.

Lo primero que te preguntan antes de ingresar en el tubo es si llevas encima algo metálico, pues el magnetismo, base de la tecnología en la que se fundamenta la herramienta, no se lleva muy bien con los materiales ferromagnéticos. Por fuera es fácil detectar estos complementos: pendientes, cadenas, pulseras… ¿Y por dentro, en el interior del cuerpo? Lo normal es que más de un paciente le comente al técnico encargado de la realización de la prueba que tiene implantes en la boca, él les dirá que no se preocupe porque son de titanio y ese metal no tiene problema con el magnetismo y tampoco cualquier elemento que se introduce hoy en el cuerpo durante una intervención quirúrgica: grapas, prótesis, etc, porque son materiales testados que no tienen ese componente de atracción magnética. Pero quién puede asegurar que alguna persona intervenida en los años setenta o antes no tenga en su interior algún material, incluso sin saberlo, que no sea compatible con la resonancia.

Por casualidad, en un TAC que me hicieron años atrás, detectaron que de una antigua intervención quirúrgica tenía en el abdomen unas grapas metálicas y esto me puso en guardia. Llegado el momento de hacer mi primera resonancia, lo comenté con un técnico de radiología y me expresó algunas dudas sobre si debía o no hacer ese tipo de prueba con lo que me habían metido dentro. Al final ya llevo tres RM encima y, por suerte, por ahora no me he quedado pegado al techo de la máquina. No comprendo cómo no hay algún método sencillo, del tipo que usa la policía en los aeropuertos, para que, antes de meter a un ser humano en ese maquinillo le pasen la barra por el cuerpo y, si pita, es que ahí puede haber algo metálico susceptible de dar problemas. Y es que los pacientes que somos del siglo pasado y hemos pasado por alguna cuchilla antes de la instauración de la RM, no tenemos ni idea de si en alguna intervención quirúrgica, como sucedió en mi caso, hasta ese encuentro casual, nos han colocado dentro alguna pieza ferromagnética.

Una vez superada la fase implantológica, lo más inquietante de una prueba de RM, dado que no produce dolor son: el tiempo de inmovilidad necesario para llevar a cabo el proceso de captación de los órganos implicados en el estudio, la presión sonora del sistema de registro y, dependiendo de la duración de la prueba, la última que hice fue de 1 hora y 45 minutos, la soledad del paciente en ese habitáculo sin ninguna referencia humana.

Después de haber experimentado varias RM de estas características como «usuario/paciente» y desconociendo las posibilidades reales, pues no soy experto en esta materia, paso a proponer algunas ideas que podrían hacer más llevadera esta prueba desde el punto de vista psicológico.

En primer lugar, sería útil disponer de algún tipo de referencia temporal para que, según las indicaciones que ha dado el técnico sobre la duración del proceso, el paciente pueda conocer de forma aproximada cuánto tiempo lleva dentro de la máquina y cuánto le queda para finalizar. Esta simple implementación espacio/temporal puede ser opcional, pero estoy seguro de que a muchas personas les gustaría disponer de ese dato cronológico durante el transcurso de la operación.

A lo largo de toda la sesión, la máquina emite cantidad de sonidos a un nivel de volumen elevado en diferentes frecuencias: agudas, medias y graves. Para mitigar y amortiguar en lo posible los efectos de esa contaminación acústica, al paciente se le colocan unos cascos.

Al principio uno solo escucha ruidos repetitivos, de ritmos, frecuencias e intensidades diversas, que vienen desde arriba, de la izquierda, de la derecha y también combinadas en una sinfonía ruidosa y compleja que, durante el proceso, a mí me sucede, no sé si al resto de los mortales también, después de pasado cierto tiempo de aquellas repeticiones insistentes y sin sentido: «troooo…, rum, rum…, tum, tum…, pam, pam.., pop, pop…», el cerebro, quizá por entretenerse en algo, las comienza a intentar racionalizar con el fin de darles alguna connotación semántica. En la última prueba que hice pude extraer de algunos de esos ruidos estas palabras de forma repetitiva: «para, para…, tarta, torta…, ponte quieto…» y es que al permanecer durante tanto tiempo metido en posición hierática dentro del maquinillo «a cabeciña non para».

Y de ahí viene otra de las propuestas. ¿A través de esos auriculares además de su cometido protector de amortiguación y de comunicación con los técnicos del control, junto a las órdenes procedentes de la propia máquina como: «Manténgase quieto cuando se desplace la mesa», no se podría transmitir durante las pruebas más largas, para el que así lo desee, una playlist musical o un pódcast de modo que su compañía sonora ayude a hacer más llevadero ese solitario proceso?

A lo mejor lo que sugiero es una locura, pero a mí con una referencia temporal y esta implementación acústica, la estancia dentro de esa tubería magnética se me haría más llevadera.

http://www.xaimefandino.com