«Papá, ¿por qué hay que llevar el dinero al banco?»

Hay preguntas que te cogen con la guardia baja y para las que no existe una respuesta fácil. Lo curioso es que, en mi caso, la mayoría vienen de mis hijos. La última que recuerdo —y que me desarmó pese a todos los años que trabajé en la sección de Economía— es cosecha de la mayor (6 años).

«Papá», empezó, «¿por qué tenemos que llevar el dinero al banco?». Lo soltó de repente, mientras terminaba de cepillarse los dientes. Permanecí unos segundos callado, hilvanando en mi cabeza una explicación que pudiese entender una criatura de su edad, mientras me escrutaba con esos ojos en los que me veo a mí mismo y a quienes ya no están.

«¿Por qué? ¿No lo podemos guardar en casa?», insistió, ya impaciente ante un silencio que para ella debía de ser interminable. «A ver…», titubeé. «En el banco está más seguro que en casa, porque puede venir un ladrón…». «¿¿Por qué van a venir a robarnos??», me interrumpió, alarmada.

Como vi que la estaba liando, decidí salirme por la tangente. Recurrí a vaguedades: que en casa puedes olvidarte de dónde lo has guardado —a lo que me respondió con una mirada de preadolescente en plan «sí, ya… te olvidarás tú»—; que al tenerlo en el banco puedes pagar con tarjeta y con el móvil —«¡y con el reloj!», apuntó—; que el dinero en casa se «aburre» y en el banco, en cambio, se «mueve» para que otros puedan construir casas, fábricas, columpios nuevos para el parque —«¿¿Con mi dinero??», inquirió, de nuevo, ojiplática—, etc.

Nada. Por la expresión de su rostro, ninguna respuesta fue lo suficientemente convincente para la mejor pregunta sobre economía que me han hecho nunca. Muy difícil explicarle a una niña que acaba de empezar primero de Primaria los orígenes, las ventajas y también los inconvenientes y los peligros del sistema financiero actual. Menos mal que no preguntó por los bitcoins.

Al final claudiqué y cambié de tema, no sin antes indagar un poco en el porqué de la famosa pregunta: «¿por qué tenemos que llevar el dinero al banco?». Y es que no quiere perder de vista el contenido de su hucha (sus razones tendrá).

Toca esperar unos años —no demasiados— para empezar con las clases de educación financiera: para que conozca las bondades del sistema, del movimiento de capitales, de la importancia del ahorro y la inversión. Pero, ojo, también los peligros de un sector lleno de tiburones. Tal vez tirando de hemeroteca y explicándole casos reales: las hipotecas basura (subprime), la estafa de las preferentes, los riesgos de los créditos rápidos, las tarjetas revolving y la usura —tan presente desde la antigua Roma hasta hoy—; o cómo una combinación de mala gestión, politización y falta de capital propio nos dejó sin cajas de ahorros, y cómo papá Estado tuvo que poner encima de la mesa más de 65.000 millones para rescatar el sistema.

Pero, mientras ese día llega, me temo que seguiré recurriendo al viejo truco de desviar la conversación hacia territorios menos peligrosos —los deberes, el cuento de antes de dormir…—. Porque, en el fondo, lo que me recordó aquella pregunta con aroma a dentífrico es que la economía, por muy técnicos que nos pongamos, nace de algo profundamente humano: la necesidad de confiar. Confiar en que el dinero estará mañana donde hoy lo dejamos; en que quien nos lo guarda no jugará con él como si fuese una ficha del Monopoly; en que los errores del pasado no volverán a repetirse.... Al final va a tener razón la niña.