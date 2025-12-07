Miscelánea local de diciembre

El día 3 de 1022 se produce la incautación de la lonja por la Corporación Municipal, al frente de su alcalde Don José Del Río Paredes, a las tres de la tarde, por incumplimiento de contrato.

El día 3 de 1964 muere don José Teijeira Fernández, medico marinense de los que recorría todo el municipio andando para atender a sus enfermos, de gran recuerdo en nuestra villa.

El día 4 de 1920, por R.O., se crea el Polígono de Tiro Naval en nuestra Villa, que dio a nuestra Villa desarrollo y conocimiento internacional.

El día 8 de 1889 nace don Raimundo Vidal Pazos, decano del Colegio de Abogados de Vigo, gran marinense al que todavía debemos el homenaje de gratitud y recuerdo, que se merece, por su especial dedicación a los asuntos públicos, y sobre todo su actuación como asesor del alcalde don José del Río, en la ocupación de la Lonja, y de los pleitos consecuentes. Fundador y presidente de la Junta de Defensa Local.

El día 9 del año 1790 muere en Buenos Aires don Lorenzo Blanco Cicerón, Magistrado de las Indias en el siglo XVIII, que había nacido en Marín el 4 de septiembre de 1748, hijo de Lorenzo Blanco Salgado, de Sobrado de los Monjes y la dama marinense, Rosa Isabel Cicerón y Centeno, que contrajeron matrimonio en Marín el 10 de abril de 1739. Vivieron en la casa conocida, como «la del balcón», en el lugar de la Mouta, hoy calle Méndez Núñez, pasado el Museo Torres, que el gobierno local de turno dejó derribar sin más, porque la ignorancia es muy atrevida.

El día 10 de 1922 se realiza un acto público en el Salón Quiroga, en defensa de la incautación de la Lonja, declarando la adhesión total de todos los marinenses a su Corporación.

El día 21 de 1486 se publican las Reales Cartas Ejecutorias, condenando a devolver al Abad de Osera, la Villa y Coto de Marín, promulgadas por los Reyes Católicos, reafirmándose en la dictada el día 4 de octubre del m ismo año 1486, sobre el litigio entre la Mitra Compostelana (dueños de Pontevedra) y el Abad de Osera.

El día 22 del año 1923 se produce la marcha sobre Pontevedra a pie, de más de 5.000 marinenses, presidida por el alcalde José del Río, que ocupó la primera página del periódico ABC de Madrid, para defender la incautación de la lonja.

El día 30 de 1886 nace don Heriberto Martínez Garzón. Emigrante en la Argentina, a donde llegó el 6 de abril de 1881. Su situación económica pronto se desarrolla y consolida y trabaja con su hermano Rogelio y funda la razón social Heriberto Garzón y Cía., fue presidente de Argentina, y el fundador de la «Fiesta de la Raza», y muere en Córdova el 26 de mayo de 1929.