Retratos augustos: Ricardo García

Ricardo García Fernández pertenece a una estirpe moldeada por el barro. Su bisabuelo comenzó en Niñodaguia; su abuelo Argelio Fernández de Dios llevó el oficio a La Habana, donde fundó Cerámica AICA. La Revolución Cubana lo obligó a regresar sin nada a Galicia y reconstruirla en Mos. Allí creció Ricardo, entre hornos, tornos y jornadas que empezaban antes del amanecer. Eligió ser maestro, pero la cerámica nunca lo soltó. Hoy mantiene abierto AICA como un espacio recreativo: 200 metros de calma, nueve tornos y un grupo de alumnos fieles desde hace décadas. Ya no hay negocio ni relevo familiar, pero Ricardo sostiene la tradición con la firmeza con la que se alza una pieza bien hecha, preservando un oficio del que apenas quedan unos pocos.

Ricardo, trabajando el barro, durante uno de los talleres de la escuela. / Ricardo García

Oda al Mónaco, patria de los guisos y los callos

No voy a afirmar que los más sabrosos callos y guisos de carne que gozamos en Vigo sean los del bar Mónaco (Ecuador, 65) , pero puedo asegurar que han llegado a tan alto cielo del paladar que no es necesario buscar otros. Tienen su día, que son los jueves, y otros platos que te recuerdan a tu abuela en los fogones adornan su carta, corta pero sobrada, pero yo con callos y cárnico guiso ya creo que he recibido la gracia de Dios. Fui hasta allí con el fotógrafo Augusto Rodríguez convocados por el licenciado Morales, y allí le encontramos, campechano y bienhumorado, con Alberto Milllán y Ramón Mosteiro, mientras Antonio, líder del local, se movía entre las mesas para que todo se sirviera a punto, a su tiempo. Allí me encontré al exginecólogo amigo Federico Santos «Frichi», que tantos niños trajo al mundo y tanto me ilustra por wasap con su memoria. ¡Qué gran espacio culinario, popular y familiar!

El Mónaco, ubicado en la calle Ecuador. / Tripadvisor

Larga vida a la tortilla y las croquetas del Elaine

Ahora que, con tanto turismo, el barrio viejo de Vigo se está convirtiendo en objetivo de las más poderosas y al tiempo abyectas marcas de cocina americana, esas franquicias que nos inundan de comida engordante, aún nos queda cierta reserva culinaria «do noso». Hablo del Elaine (Elduayen 8), el restaurante de David y Elaine, que por fortuna dejaron su restaurante de San Roque para reinstalarse en el centro de Vigo, donde nos tomamos una de sus tortillas, un pulpito y croquetas de chipirones con un Casal de Paula. Se arriesgaron mucho con el cambio pero han triunfado.

Y una cena en La Central

Y en La Central (Constitución) cenamos unas croquetas de cecina, una picaña y un risotto de muy buena factura. Nada malo que decir y sí todo bueno de este local cuya cocina aporta nuevos significados y enriquece la oferta gastronómica del barrio viejo de Vigo. Bien por La Central.

Restaurante La Central, en el Casco Vello. / FdV