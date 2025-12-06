Mientras se preparaba el desayuno, reparó en la sucesión de actos repetidos que cada mañana llevaba a cabo, realizados con identidad de ritual, ordenados según un hábito adquirido y mantenido día a día. Advirtió que sus jornadas se iban sucediendo en un hilvanado invariable de acciones y gestos de reproducción exacta e invariable sucesión. Lo mismo ocurría con otros oficios del día. En su paseo diario seguía invariablemente la misma ruta, invertía el mismo tiempo; llegaba a casa, se sentaba a comer y maquinalmente reproducía los mismos gestos de todos los días: antes de nada, y siempre por el mismo orden, desplegaba la servilleta, desplazaba ligeramente el vaso hacia la derecha, recolocaba el pan a su izquierda… Ese cúmulo de acciones inalterablemente repetidas en esa mínima geografía doméstica iba tejiendo como un telar de seguridad y asentamiento de la vida, al menos así lo sentía él. Era un statu quo compacto, y la vida, un mar en calma, seguro para la navegación. Si algo caracterizaba sus días era que nada extraño irrumpía en aquella monotonía apacible y lineal. Y ese fluir tupido de las horas lo percibía como una coraza, como un seguro de continuidad, casi perpetuidad.

Pero aquel chequeo médico, que era de rutina, lo cambió todo. Fue como el estrépito de una piedra arrojada contra un espejo. En él, la realidad se hizo añicos y vio su rostro quebrado, cuarteado entre las fisuras irregulares y angulosas del espejo. El tiempo se detuvo y de pronto perdió su lento y rectilíneo fluir. La coraza se vino abajo; ahora quedaba a pecho descubierto, a la intemperie, vulnerable, herido, socavado. La parsimonia del tiempo dejó de ser refugio. Una sola palabra en el informe médico tuvo el efecto de un vendaval brusco, desapacible y gélido que causó desorden en todo su entorno. Nada quedó en pie. No sabía si tendría fuerzas para reconstruirlo. Tal vez no valía la pena.

Se precipitó hacia la calle como una exhalación; caminó sin dirección determinada, pero sin volver sobre sus pasos; lo miraba todo con avidez: el trasiego de la gente indiferente, la luz cambiante del ocaso, las nubes que pasan ajenas a todo lo que sucede bajo ellas. Pero todo eso ya no importa, le resultaba indiferente.

Oigo el timbre; intuyo que es él. Efectivamente. Abro la puerta y veo su rostro desencajado. Entra silencioso sin pronunciar una palabra. Se dirige, casi se precipita, hacia el salón y se sienta. Tiene en la mano un papel que me entrega. Es un informe médico. Lo leo y enmudezco. No puedo decir nada. Permanecemos en silencio. Me siento a su lado. Nos abrazamos y en ese momento nos envuelve a ambos un manto de recuerdos. No hay lágrimas. Toda una vida comprimida en aquel abrazo que nos abarca desde la infancia hasta ese minuto trémulo. Toda una vida en el destello de un instante. Con ese silencio nos lo decimos todo; huelgan las palabras, aún no se han creado las que de verdad expresan el dolor, la tristeza y la impotencia.

Al final, cauteloso, me atrevo a preguntar si le han hablado de plazos. No creo que llegue a los seis meses, me dice, y eso como mucho. Me habla de los proyectos que ya no podrá llevar a cabo, de los trabajos que deja inacabados. Este anuncio del final, se lamenta, es inoportunamente anticipado. La muerte no tiene consideración alguna con la vida.

Le acompaño hasta el ascensor y nos despedimos allí con proyecto de volver a vernos en unos días para comer juntos. Ya en casa, me encuentro abatido, aturdido, y hasta siento miedo. Tengo frío. De pronto, oigo la frenada violenta y chillona de un automóvil seguida de un golpe sordo. Temeroso me asomo a la ventana y veo su cuerpo inmóvil sobre la calzada; al lado de su mano un papel arrugado que se pierde entre el gentío. Tengo el cuerpo agarrotado; tardo unos segundos en recuperarme. Al fin bajo a la calle; algunos viandantes comentan que se adentró en la calzada inopinadamente, sin prestar atención al tráfico, con la mirada perdida. La duda me acompañará siempre.