En el día de la Constitución

Hoy celebramos el aniversario del referéndum popular que aprobó el texto de la Constitución española, el dia 6 de diciembre de 1978. Y es una muy buena tradición la que viene realizando en esta fecha el Ayuntamiento de Vigo de conmemorar y recordar solemnemente esta crucial efeméridis de la fundación de nuestro ordenamiento jurídico democrático.

En este sentido, hace quince años tuve el honor, por iniciativa del alcalde, Abel Caballero , de proceder a la elaboración y lectura del pregón correspondiente que tuvo lugar tal día como hoy en el panóptico del MARCO.

En aquel pregón constitucional destaqué que, más que un documento legal, la Constitución representa el afán diario de los ciudadanos por ejercer sus derechos y libertades. Recordé los hechos históricos sucedidos en 1810 cuando «caudillos, clérigos, militares e paisanos bátense contra as tropas francesas dende os pobos de Ribadavia ata os da provincia de Tui, onde Vigo é a primeira en repeler ao invasor e por iso, máis tarde, declarada cidade leal e valerosa». Unos valerosos acontecimientos en los que entendía que ya entonces había surgido un compromiso constitucional de la ciudad olivica por las libertades, a través de figuras como Tenreiro, el alcalde Cosme Rodríguez, el abad de Valadares o Bernardo González, Cachamuíña.

Pues bien, ese espíritu germinador de la lucha histórica por las libertades individuales y colectivas alumbró sin duda a los redactores de la Constitución de 1978. Un documento que tras más de cuatro décadas transcurridas desde su proclamación sigue representando el documento jurídico de mayor nivel jerárquico que garantiza nuestra libertad y nuestra democracia. La Constitucion está hoy más viva que nunca, impregna el trabajo diario de nuestros tribunales de justicia y orienta la marcha de la convivencia política en el seno de una sociedad democrática avanzada. Sin duda serían necesarios algunos ajustes de su texto a la evolución de la realidad social y económica actual.

Pero nuestra Constitución ha establecido unos mecanismos muy rígidos que exigen amplios consensos para proceder a su reforma y que son a su vez garantía de su vocación de permanencia. No obstante, la fundamental labor que realiza nuestro Tribunal Constitucional en cuanto que intérprete supremo de la Constitución, suple adecuadamente estas hipotéticas lagunas al rellenar de contenido actual los preceptos constitucionales. Porque la Constitución, como suele decir el presidente del Tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, es un árbol vivo que hay que ir adaptando a la realidad del tiempo social.

Una labor de aplicación constitucional que no solo realizan los jueces constitucionales sino también, y en primer lugar, todos los jueces ordinarios en la resolución de los conflictos que a diario se les presentan en sus juzgados y tribunales. La Constitución es la primera y principal norma jurídica que tiene que utilizar el juez en esa difícil tarea de hacer justicia. Una labor que es difícil porque se trata de una profesión que «se mete en la vida de los demás « como escribe Luis García Montero. Los errores y los aciertos de los jueces tienen consecuencias que llenan cada palabra y cada argumento de responsabilidad; y para amortiguarlos nada más aconsejable que acudir, siempre al texto constitucional para aplicar, en definitiva, el ordenamiento jurídico en cada caso sobre los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que proclama el artículo 1 de nuestra Constitución de 1978.