Los desafíos, retos y oportunidades en defensa para la industria gallega

Muy a nuestro pesar, la guerra de Ucrania ha hecho despertar a Europa del que posiblemente haya sido el mayor período histórico sin conflictos bélicos, excluyendo la guerra de los Balcanes. Este despertar ha venido acompañado de la amenaza de Estados Unidos de retirar su manto protector, evidenciando la dependencia europea en medios y tecnología, y del reciente compromiso alcanzado por los integrantes de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en 2035, lo que implica un esfuerzo presupuestario sin precedentes.

Este escenario ha acelerado la necesidad de autonomía tecnológica y capacidad industrial propia, poniendo fin a décadas de dependencia en defensa. El resultado del aumento del gasto público en defensa va a tener un impacto notable en el tejido industrial europeo, traduciéndose en programas de modernización, digitalización y desarrollo tecnológico que impactarán directamente en la industria.

Los fondos movilizados suponen una oportunidad histórica. La Unión Europea destinará más de 1.000 millones de euros en 2025 a proyectos colaborativos a través del Fondo Europeo de Defensa, dentro de un marco de 7.300 millones de euros hasta 2027. España ha aprobado 10.471 millones de euros adicionales este año, alcanzando un gasto total de 33.123 millones de euros, con planes para movilizar 34.000 millones de euros en los próximos años en programas especiales. Galicia, por su parte, impulsa la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030, con 183 millones de euros para consolidar el polo de Rozas y atraer inversión y talento.

La industria de defensa cuenta con presencia en el tejido industrial gallego, con capacidad naval y terrestre, liderados por empresas como Navantia y Urovesa, y con reciente competencia en drones para uso naval militar, como es el caso Marine Instruments. El gran reto es aprovechar también las competencias tecnológicas de otros sectores como la automoción, el naval civil y las TIC, donde Galicia acumula décadas de conocimiento y vocación internacional, para integrarlas en proyectos de defensa y seguridad, generando sinergias que refuercen la competitividad global.

No obstante, el tejido industrial gallego y el nacional comparten el reto común de superar la fragmentación. Demasiados actores pequeños con alta especialización, pero sin tamaño crítico. Para ello, la cooperación en clústeres, la capacidad de arrastre de empresas tractoras y la integración en cadenas de valor europeas son imprescindibles. A ello se suma la necesidad de modernización productiva, avanzando hacia la digitalización integral, el uso de gemelos digitales, la manufactura aditiva y sistemas modulares, Galicia debe acelerar esta transición para no quedar rezagada. La internacionalización y la creación de alianzas son otro pilar fundamental: el acceso a fondos europeos y a programas vinculados a la OTAN exige la participación en consorcios multinacionales y una estrategia clara para posicionar las capacidades locales en proyectos de gran escala. Finalmente, el talento y la formación se presentan como un desafío crítico. La defensa demanda perfiles tecnológicos avanzados y especializados, lo que obliga a reforzar la conexión entre universidades, centros tecnológicos y empresas para garantizar que Galicia disponga del capital humano necesario para liderar esta transformación.

El aumento del gasto en defensa no es solo un fenómeno presupuestario, puede ser una palanca estratégica para transformar la industria gallega. Si logramos superar la fragmentación, apostar por la digitalización y articular alianzas público-privadas, Galicia puede aprovechar esta oportunidad histórica. El reto es convertirla en realidad.