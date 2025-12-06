Opinión
alba forno
Un cuarto de século
No 2001 nacía unha nova esperanza na parroquia de Vilatuxe: Anunciábase o decreto de utilidade pública para a concentración parcelaria.Veciños e veciñas, en especial os labregos, vían cerca o momento de poñer fin á dispersión das fincas, podendo así mellorar e modernizar as explotacións.
A reordenación e agrupación de fincas facilitaría a súa viabilidade, porque a terra sen ordenar e sen acceso é incompatible coas explotacións modernas.
Agora, a piques de rematar o 2025, das 4 persoas que comezaron a pelexar hai un cuarto de século por esta concentración, xa faleceron tres. Unha delas deixounos esta mesma semana sen poder recoller os títulos de propiedade. Se falamos das explotación que había na parroquia, pódense contar cos dedos dunha man as poucas que sobreviviron ao proceso, máis logo a finalidade non se cumpriu. Podemos dicir que ao longo de todo este tempo o que fixo a Xunta de Galicia foi traizoar a confianza e comprometer o futuro do rural do noso Concello.
Dirán que 25 anos non son nada, un cuarto de século, máis de dúas décadas é o tempo que leva agardando o a veciñanza polos títulos de propiedade das novas fincas. E iso que o alcalde Crespo no mitin das municipais que deu en Vilatuxe en maio de 2015, prometera que os títulos estarían en setembro dese mesmo ano. E pasaron máis de 10 desde esa promesa incumprida.
Nós dicimos que é demasiado tempo. A lentitude da concentración parcelaria é unha evidencia do desprezo cara o rural galego e tamén cara os veciños e veciñas que apostaron polo rural e depositaron as súas esperanzas de futuro neste proceso de concentración, que tan só se converteu nun desastre burocrático. Debemos mudar o modelo, porque non só se trata de Vilatuxe, no noso concello a situación é similar se falamos do proceso de concentración parcelaria de Sello-Bermés-Val, Cercio, ou mesmo de Losón-O Corpiño. Cando se rematen, non haberá quen precise as terras. Mentres, vemos como comunidades como Navarra resolven procesos de concentración en 5-8 anos máximo.
Aínda así, hoxe tamén cabe felicitar aos veciños e veciñas de Vilatuxe e lembrar aos que non poderán ver este trámite, por fin, rematado.
