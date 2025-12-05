La Alianza Francesa, en acción

Pues aquí las veis tan contentas, socias de esa Alianza Francesa de tanta memoria en Vigo y empeñadas en devolverle la relevancia que tuvo. Y es que aparte de su actividad lectiva, ya conocida por todos, mantiene otra cultural que quiere ser cada vez más intensa. En la foto celebran, como es tradicional en toda Francia, la salida del primer vino Beaujolais, con cata de vinos y degustación de quesos franceses. ¡Vive la France!

La plaza de abastos del Calvario vuelve a ser ocupada por el arte

Cada año que Esther y Alba me avisan de que llega la fecha de su mercado de arte en el Calvario, y vuelve otra vez este domingo desde las 10, siento la velocidad del paso del tiempo. Claro, sumamos en esta sección ya diez años dando la bienvenida a esta ocupación por el arte de la plaza de abastos de este barrio que organizan ellas bajo la denominación No todo el pescado está vendido. Los bancales de peixeiras y el primer piso ocupados por obras de artistas y artesanos seleccionados entre unas 300 solicitudes con protagonismo de pintura, ilustración, textil, joyería, serigrafía, cerámica... En esta ocasión serán 80 expositores , gallegos y de otras comunidades, con gran deseo de mostrar su trabajo y dar la oportunidad de hacer compras para la Navidad. Coincide esta vez con el centenario de la plaza de abastos y acogerá diversas ponencias literarias, música en directo… sin que falte la cantina con producto de cercanía. Podéis adquirir obras únicas, vajillas, cerámica utilitaria, pendientes, ilustración, obras de arte... Todo el domingo para vosotros.

Imágenes cedidas

¡Vaya grupos en el homenaje al líder de Motörhead en la sala Master!

¡A ver, rockeros que vais a conciertos! En Vigo mañana sábado día 6 en la Sala Master Club a las 21.00 h., Trückhead organiza el X LEMMY’S DAY. Homenaje al carismático músico-compositor, paradigma del rock and roll, Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead, fallecido hace 10 años. Llegados desde Barcelona, el plato fuerte será Motörhits, la mejor banda que le rinde tributo, y que incluso han cerrado el Rockfest tocando con el mismísimo Mikkey Dee, batería de Motörhead. Antes, para ir calentando motores, actuará, con 30 años en la escena viguesa, Septiembre Negro. Abrirá la noche el show de Roberto Suzuka, que actuará con Suzukas & Devangers. Acabado el concierto, a partir de las 01.00 la fiesta homenaje seguirá en Ocean Rock Bar (Churruca 12) con una sesión en vinilo para escuchar la voz de Lemmy de las manos del grande DJ CLIFF hasta cierre. No faltéis a una noche donde la actitud Trückhead Rock and Road estará presente para quienes, dice el organizador, LEMMY IS GOD.