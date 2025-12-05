Opinión
A galiña choca e o Ifevi
Recordo, de cativo, que tiñamos unha galiña que, cando andaba choca, non podías nin mirar para ela. Calquera ruído, calquera alboroto… pero, sobre todo, se por calquera cousa te vía no galiñeiro, ofendíase de tal maneira que levantaba o cu e deixaba os ovos a medio facer. O do contacto visual vai en serio, non esaxero. E claro, non lle podías levar a contraria, porque o certo é que pasado o período de incubación, era unha nai estupenda cos pitiños, así que deixabámola en paz.
A sensación é moi parecida á de cando tes un bebé cun sono pouco profundo e, logo de varias horas de choros e colo, consegues deitalo durmido no berce e empezas a afastarte amodiño, lentamente, porque calquera son, por pequeno que sexa, espertará a fera… Pois o mesmo coa galiña. E cos políticos.
Explícome, non me fagan como a galiña. É que esa mesma sensación revívoa cando dúas administracións enfrontadas por todo, como son o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia, chegan a un acordo —ou a un principio de acordo— polo ben da cidade, da súa economía e dos vigueses. O último exemplo, e oxalá non o derradeiro, é o do Ifevi. Despois de meses de polémica, parece que ambas partes camiñarán xuntas na necesaria ampliación e modernización do recinto feiral de Cotogrande
—coa falta que lle fai—, unha demanda histórica para ancorar para sempre Conxemar por estes lares.
Encontro
O certo é que aínda me custa crelo. Teño medo de que calquera estrondo, calquera algareo —ven? como coa kika— poida frustrar o punto de encontro ao que chegaron estas dúas últimas semanas. Primeiro co plan funcional e o futuro plan estratéxico, e agora co acordo para unha taxación independente dos activos do Ifevi. Temo que, polo que sexa, poida haber unha espantada que deixe, de novo, os ovos a medio cocer.
Así que será mellor ir amodiño, sen facer moito escándalo, pero recoñecendo a altura de miras que demostraron os dous bandos que, logo de meses de fogo cruzado, souberon apartar as súas diferenzas e centrarse no importante: levar o Ifevi ao século XXI. Que o entendemento chega tarde e que todo isto se puido arranxar hai un ano? Si. Pero chegados a este punto, mellor mirar cara a diante e deixar as disputas atrás. Como dixo o conselleiro de Emprego, Emigración e Comercio, José González, nunha entrevista nestas mesmas páxinas, o importante é poñerse a traballar canto antes.
E, xa postos, se destes ovos saen pitos, por que non estender esta fórmula de entendemento entre as dúas administracións máis importantes para os vigueses aos outros grandes proxectos de cidade? Os túneles de Elduayen e Beiramar, a ETEA, os antigos edificios dos xulgados na rúa Lalín, a vella estación de autobuses, as pistas de atletismo…
Pero mellor non poñer o carro diante dos bois, non vaia ser que se nos espante de novo a galiña e logo nin pitos nin pitas. Porque Vigo non está para máis incubacións eternas nin para ver proxectos quedándose fríos no niño. Se algo nos demostrou este pequeno milagre do Ifevi é que, cando hai vontade —e un chisco de silencio respectuoso—, as cousas avanzan. Mellor sigamos así, paseniño, sen facer moito ruído…
