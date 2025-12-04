Los maristas del 65

Vaya arrestos amicales, culinarios y respetuosos con la memoria los de los antiguos alumnos de los Maristas. Ayer hablamos del encuentro en Casa Moncho de la promoción del 63 y hoy damos a los que fueron sus pequeñuelos si calculamos bien, lo de la del 65 y de la misma clase. Sentados de izda a dcha: Moreiras, Barciela, Juste, Bouzo, Casal, Nuñez, Borrajo, Taboas, Izquierdo, Carro y Corbacho ; de pie de izda a dcha : Sasia, Valverde, Lamela, Garrido, Santiago, Rodriguez y Caballero..

Otro mes más las Galerías Durán mantienen viva su programación artística

Sigue otro mes en pie esa propuesta surgida de la iniciativa de Beny Fernández, que se alberga desde este verano en las Galerías Durán en Príncipe, y que mantiene su programación artística mientras se realizan obras de remodelación. Más de 1.500 m² de arte que combina artistas consagrados y nuevas voces de artistas emergentes en un espacio en continua renovación. No recuerdo nunca en Vigo un espacio de arte estable con tal oferta artística, donde conviven pintura, escultura y fotografía. En pleno corazón de Vigo, figuras del panorama gallego como Leiro, Lino Lago, Álvaro de la Vega o Francisco Pazos junto a artistas emergentes que aportan nuevas miradas y propuestas contemporáneas. El compromiso de Galerías Durán va más allá de una exposición tradicional y sus salas se transforman de forma periódica para proponer una experiencia accesible, abierta y diversa donde el visitante puede descubrir desde obras de gran formato hasta piezas ideales para quienes se inician en el coleccionismo. Pues eso es lo que tenéis, y si queréis lo aprovecháis.

El Vigo Arena, el cabreo de Salvemos a Barroca y la falta de datos sobre el proyecto

Andan cabreados quienes están agrupados bajo la denominación Salvemos a Barroca, aunque lo manifiestan en encuentros críticos de nivel cultural o científico contra un proyecto municipal, más que entre gritos. El bosque da Barroca es, según ellos, la última carballeira urbana entre el centro de la ciudad de Vigo y la playa de Samil., ahí por Navia. Allí es donde se quiere construir el Vigo Arena, un estadio que, en teoría, pretende albergar grandes conciertos . Hace unos días que el geólogo especializado Óscar Pazos dio una charla sobre lo que consideran una amenaza a un espacio que es un puente ecológico entre un litoral muy presionado por la urbanización y un valle del Lagares también muy tocado. El concello afirma que hay compatibilidad ambiental para abordar el proyecto, aunque la gente de Salvemos a Barroca afirma que hay muy pocos datos sobre el impacto real porque nadie sabe en qué consiste. Pero si el plan sigue adelante, dicen, se pone en riesgo el atractivo del barrio, la calidad de vida, el contacto con la naturaleza, además de especies vegetales y animales.