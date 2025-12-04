Opinión
Tomás Camacho
Medievo en familia con Alendalúa
Hai uns días tiven a oportunidade de asistir a un recital moi especial no magnífico Museo Quiñones de León de Vigo, titulado «Medievo en familia con Alendalúa».
Foi un concerto educativo de introdución á música pra nenos, dirixido a cativos acompañados polas súas familias. A música escollida era entre os séculos XII e XIV, música creada na Idade Media, na transición da monofonía á polifonía.
O dúo Alendalúa está formado por Irma Fernández, profesora titulada en piano, órgano e instrumentos antigos, e Juan Manuel Vázquez, poeta e investigador titulado en guitarra, matemáticas e instrumentos antigos.
O recital comezou coa presentación dos diversos instrumentos da época —as verdadeiros protagonistas do concerto, xunto cos nenos—: instrumentos de corda como cítaras, liras e sinfonías; de percusión como crótalos, campás e pandeiretas; e instrumentos de vento como frautas, ocarinas, chirivías e organettos. Os instrumentos empregados neste recital, segundo explicaron os intérpretes, son copias feitas por luthiers baseadas en representacións atopadas nos pórticos de igrexas e catedrais de España e Europa.
Neste recital, Irma e Juan demostraron as súas grandes habilidades musicais e pedagóxicas, empregando unha linguaxe axeitada a os cativos con explicacións sobre os instrumentos, a súa construción e os detalles físicos do son nesa época.
O programa comezou cunha obra de Santa Hildegarda de Bingen. Esta abadesa beneditina, nada en 1098 e morta en 1179, foi unha monxa que, con gran erudición e intelixencia, conseguiu sintetizar a sabedoría da plena Idade Media: filosofía, ciencia —propuxo a fórmula da cervexa entre outros inventos— música —máis de 70 composicións litúrxicas—, medicina e literatura. A súa obra, «Sed diabolus», interpretada na lira e no órgano portativo, componse de melodías, expansivas e contemplativas, afástandose sutilmente do canto gregoriano.
Despois interpretaron varias Cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio, as números 166, 317 e 5, interpretadas con cítara e percusión, e vihuela con pénhola e percusión respectivamente, creando unha atmosfera de serena beleza a través da súa rica expresión e sons límpidos.
Continuaron coa obra anónima do século XIV, «O Lamento de Tristán». Esta melancólica melodía, foi interpretada con gran delicadeza na cítara, cun acompañamento de percusión lixeiro e axeitado. Un momento de sublime feitizo!
Seguiu a obra A chantar m’er de so qu’eu no volria, da condesa e trobadora Occitana do século XII Beatriz de Dia. Esta fermosa canción en occitano é a única peza trobadoresca dunha muller, destacable polo seu carácter único e a súa delicada expresión.
O concerto continuou con Ondas do mar de Vigo de Martín Codax, interpretada con zanfonha e peneira con fabas. Houbo un momento de gran impacto e emoción cando Irma, a través da peneira con fabas de diferentes tamaños, creou un efecto de ondas do mar agarimando a praia soñada polo trobador vigués, acompañada coa doce melodía da zanfonha.
A sesión musical culminou con dúas danzas italianas, de autor anónimo, do século XIV: o Saltarello e o Trotto para órgano portátil e percusión. Entre os nenos distribuíronse instrumentos de percusión medievais: pandeiretas, campás, crótalos, sinos e asubíos, para que puidesen participar na parte rítmica, espertando gran xúbilo entre os máis pequenos, que se uniron con entusiasmo ao acompañamento rítmico.
Quero felicitar aos organizadores deste magnífico recital, que sen dúbida contribuirá a desenvolver a sensibilidade e o aprecio pola beleza dos moitos asistentes, un elemento fundamental na educación destes novos e futuros cidadáns. E, como comentou un oínte ao saír do concerto: «Esta música faiche mellor persoa».
