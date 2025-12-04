Opinión | NEWSLETTER DE ECONOMÍA
Hablemos
La redactora jefa de FARO analiza la actualidad del sector de la empresa, las finanzas y el mar
Por aquí te habla alguien con una pertinaz querencia por el silencio. No del que aísla, tampoco es eso, pero siempre me he llevado bien, demasiado quizás, con seleccionar quietud. Me llaman mucho la atención las personas que necesitan actividad y ruido casi constantemente; a mí se me da estupendamente bien eso de pasar buenos ratos sin mover más que mis pensamientos, o sin moverme en absoluto. Dicho esto, de los peores vicios que se pueden tomar en este oficio, en mi muy humilde opinión, está el de no hablar. Aprendí desde el principio, gracias a algún compañero que ahora no sabría identificar sin equivocarme, que los periodistas no somos voz autorizada de casi nada. Habla, pregunta, consulta a quien sabe. No hay más. Los principales errores que he cometido haciendo este trabajo fueron por no seguir aquel consejo.
En estos últimos días hemos hablado mucho en nuestro equipo. Algunas de las cosas que nos han explicado podrás leerlas en unos días en un reportaje que, precisamente, ha tratado de explicar con voces autorizadas un galimatías de Excel. Lo firma Jorge Garnelo, a quien también tuve ocupado hablando con los principales sectores de nuestra economía.
Ya siento contradecir a los agoreros, o a los que ven solo nubes negras, pero es que portavoces de automoción, naval, textil, logística, construcción, turismo… han aprobado con buena nota este 2025 que está a punto de terminar. Me da que tenemos borrascas de sobra flotando a nuestro alrededor como para inventarnos algunas nuevas.
Hemos hablado también a muy larga distancia. Con Mindelo, concretamente, por la situación de un pesquero propiedad de una armadora de A Guarda que tiene la consideración de «abandonado». Nos costó poder contactar con la empresa –tiene base en Viana do Castelo y el barco, el palangrero Novo Ruivo, es de pabellón luso– y así se lo hicimos saber cuando finalmente lo conseguimos.
En FARO nos preocupamos de nuestra gente en la mar, sea cual sea su nacionalidad. Nos alegramos mucho de que la enfermedad de uno de los marineros que están todavía a bordo haya sido ya diagnosticada (es diabético) y que en las últimas horas haya ido un médico a verlo. Seguiremos al tanto, hablando y consultando con quien sea necesario para ofrecer la mejor información posible.
No tiene que gustarnos lo que se nos cuente, no tenemos que estar de acuerdo. Pero sí que debemos hablar. Para contarlo bien.
«¿No es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no se conoce?». Apología de Sócrates, Platón.
¿Hablamos, entonces?
Feliz semana.
