La baliza V16, a Papá Noel

Este año, a diferencia de los anteriores, lo tenemos clarísimo en casa en lo que respecta a las cartas de Papá Noel y los Reyes Magos (sí, aquí repartimos cargas, no vaya a ser que alguno se nos quede en el paro por nuestra culpa). Los pequeños ya han echado el ojo a una larguísima lista de juguetes —menos mal que el señor Claus y los Magos de Oriente saben filtrar— que se mueve entre los universos de Marvel y DC, los Goo Jit Zus (unos muñequitos pegajosos que se estiran hasta el infinito) y los Pokémon (que yo creía extintos, pero ya veo que no). A ver qué les traen al final.

Para los mayores, además de los clásicos calcetines y ropa deportiva (para quemar las comilonas que se avecinan: toma indirecta), estas navidades tocan las famosas balizas V16 conectadas, no vaya a ser que la DGT nos multe a partir del 1 de enero. Menudo regalo… envenenado.

Éxito e imitadores

La que han liado los amigos de Netun Solutions con la lucecita de emergencia. Creo que aún tengo por casa un par de las primeras versiones que se lanzaron en 2016, sin geolocalización. La empresa, nacida en Vigo e integrada en el clúster del automóvil, es pionera a nivel mundial en este tipo de soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad vial. Y prueba de su éxito son los cientos de imitadores que han salido al mercado a rebufo de su Help Flash. Solo la Dirección General de Tráfico ha homologado a 27 fabricantes que comercializan más de 320 modelos de luces de emergencia con geolocalización. Un negocio floreciente, sobre todo desde que los señores del Ministerio del Interior han recordado que su uso será obligatorio dentro de 28 días.

Por supuesto, en la carta a Papá Noel (porque los Reyes no llegan a tiempo, sorry) hemos especificado que sean Help Flash, para que al menos ese dinero revierta de alguna manera en el territorio. Aunque no estoy muy convencido de que estos dispositivos puedan sustituir por completo a los tradicionales triángulos reflectantes. Para empezar, una vez activada, leo que la luz dura unos 30 minutos aproximadamente. Así que más vale no tener una avería —y menos, un accidente— muy lejos de los cuarteles de la DGT, por si acaso. Tampoco está garantizada la conectividad del aparato en túneles o zonas con poca cobertura (menos mal que en Galicia no sufrimos de eso, ejem). Y luego está el mantenimiento: no vale con comprarla, guardarla en la guantera y olvidarse, como hacía uno con los triángulos. Nada más lejos. Hay que vigilar la pila y también la vida útil del sistema de conectividad (algunas que he visto caducan en 2036).

Ya no entro en el esfuerzo económico —su precio ronda entre los 40 y los 60 euros, en función de la marca y el modelo— ni en que, si con esta medida se salva una sola vida, bienvenida sea la Help Flash. Pero supongo que así funciona todo esto: un poquito de seguridad, otro poquito de negocio y una buena dosis de fe en que, cuando llegue el momento, la lucecita haga lo que promete.

Aun así, mientras reviso pilas, fechas de caducidad y cobertura, no puedo evitar pensar que quizá lo más navideño de este invento sea precisamente eso: la ilusión —o la ingenuidad— de creer que un pequeño destello amarillo puede sacarnos del apuro. Y oye, igual hasta lo consigue. Al menos, cuando en casa abramos los regalos la mañana del 25, podremos decir que este año hemos pedido algo útil. Como los Pokémon, los superhéroes y los Goo Jit Zus.