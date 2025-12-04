Una guerra tras otra

Se suele aceptar el dicho de que «dos no discuten si uno no quiere», aunque en una batalla es mal consejo, porque como te quedes quieto, la palmas. Sin embargo, iniciar las hostilidades con el convencimiento (el atacante siempre lo tiene) de vencer al contrario, eliminarlo, esconde también un terrible secreto: que te mueras en el intento. Por ejemplo, a la muchachada nazi -los hitlerjugend- que se lanzó en 1939 a la conquista de Europa, nadie le advirtió del peligro de acabar criando malvas. Y ese fue el destino de buena parte de ellos.

Eso si, con independencia de las ganas de guerrear, lo invariable en cualquier enfrentamiento es la destrucción, la miseria, los ejércitos y la obligación (para la población civil) de defender una causa que –en ocasiones– se la trae al pairo. Si no a todos, a la inmensa mayoría. Porque a Sadam Hussein le encantaría invadir Kuwait pero a sus famélicos súbditos, que no eran los alborotadores que veíamos en la pantalla sino los millones de tipos comunes temerosos de más represión y hambruna, no.

Por eso además, el reclutamiento forzoso y los castigos –cuanto más avanzado el embolado, peores– a quienes decidan oponerse al conflicto o bien desertar. Ocurría en Estados Unidos en lo más crudo del conflicto de Vietnam, idealizado con el «Make Love, Not War» (Haz el amor, no la guerra) y está patente en nuestros días con la obligatoriedad tanto rusa como ucraniana de acudir al frente, sin discusión.

Desde hace tiempo se habla de unos personajes que, entre 1993 y 1994, en el contexto de la guerra de Bosnia, acudieron a Sarajevo para matar civiles. Esta es otra letra pequeña del contrato de una contienda: suelen morir más inocentes, ciudadanos que pretenden sobrevivir entre la barbarie, que uniformados. Pues bien, por si fuera poca la fatalidad de la capital Bosnia, sitiada por una mortífera artillería serbia; estos psicópatas sin alma se plantaron en el Bulevar Mese Selimovica –con su rifle de caza con mira telescópica– para ir liquidando niños, mujeres y ancianos por pura diversión.

Quizás hoy, treinta años más viejos, sigan con la sonrisa feliz de aquella cacería. Dudo que recuerden aquel cuerpo tendido, manando sangre, boqueando el último aliento y ahora piensen que fue un error de juventud. Sería extraño. Son psicópatas; no sienten vergüenza, ni dolor, ni lástima. Los vecinos eran su objetivo, una pieza de caza mayor. Poco importaba humano o animal. Con los paseos durante la Guerra Civil española, las masacres en el gueto de Varsovia o el actual matadero de Gaza, ocurrió lo mismo. Locos con armas. Algo estamos haciendo mal, para repetir una y otra vez el mismo error. Lo peor, ya nadie cree que «no volverá a ocurrir».