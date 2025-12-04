Evolución de los estudios de Medicina desde 1991

La UVigo solicitó oficialmente por primera vez la titulación de Medicina en 1991 (petición reiterada en 2001) sin obtener respuesta oficial por parte del Consello Universitario de Galicia, proceso descrito en tres artículos de mi autoría publicados en el FARO DE VIGO con fechas 6 de julio, 26 de octubre y 24 de noviembre del presente año.

Para una mejor comprensión de la situación de los estudios de Medicina en el Sistema Universitario Español, a continuación se detalla la evolución del número de facultades por comunidades autónomas desde el año 1991 (en el gráfico anexo).

Así pues, desde la fecha de la primera petición de la UVigo se ha creado un total de 25 nuevas facultades (15 en universidades privadas y 10 en públicas), estando prevista para el curso 2026/2027 la apertura de cuatro nuevas facultades públicas en las universidades de Burgos, León, Zaragoza/Teruel y La Rioja. Por el contrario, durante todos estos años, Galicia se mantuvo con una única facultad para dar servicio a casi tres millones de habitantes.