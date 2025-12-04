Umha das maiores riquezas herdada das civilizaçons grega e romana, na nossa opiniom, é umha base muito salientável para a origem e nascimento séculos mais tarde das línguas românicas, como o galego-português. No antigo teatro grego eram os regentes ou diretores do coro, por extensom passou a denotar as pessoas de maior destaque, nomeadamente em movimentos políticos, numha profissom, etc. Esta unidade lexical está documentada na História da língua portuguesa nos séculos XIV-XV, por extensom passou a denotar as pessoas de maior destaque, nomeadamente em movimentos políticos, numha profissom, etc. lembre-se que quando umha obra lexicográfica selecciona umha determinada unidade lexical é porque se usa.

Na atualidade poderiam fazer parte dos aparatos políticos e mediáticos que seriam manejados em benefício de interesses pessoais, de umha causa ideológica ou política determinada, sabem movilizar, predicar a mentira, manipular inquéritos e instituiçons, como norma utilizan «argumentários» elaborados polos gabinetes dos correspondentes partidos políticos.

Estas minorias tecno-estruturais insultam impunemente as instituiçons tanto «os corifeus» como «as corifeus», utilizam umha linguagem improcedente, mesmo soez, desumanizam o adversário político, fazem sabotagem à separaçom de poderes, praticam o retorcimento legal e constitucional, carecem de umha mínima pureza política e democrática. Embora prediquem combater a corrupçom com enunciados singulares como «tolerância zero contra a corrupçom» ou «ter a mao tendida para dialogar», os cidadaos sabem que som falácias, caraterísticas das sociedades escassamente democráticas e dominadas polo «fango», promovido premeditamente desde o poder.

No que diz respeito à sua vida laboral ou a formaçom científica dos corifeus ou das corifeus podemos observar um elenco muito diverso: «ter estudos de X» (um eufemismo para ocultar a sua deficiente preparaçom), porém também existem diplomados, graduados, licenciados, algum doutor... Do ponto de vista da igualdade parece evidente que existe um equilíbrio entre a cifra de «homes» e de «mulheres» sendo estas aparentemente mais combativas, reivindicativas e comprometidas.

Para a nossa surpressa nom vemos reivindicaçons pola situaçom agónica do galego-português, nom vemos um compromisso com a língua e cultura da Galiza, existe um silêncio sepulcral, pois para este grupo as línguas parecem nom ser um elemento essencial e básico da identidade, só serviriam para aparentar, até nom tenhem tempo para estudar e reflexionar sobre a situaçom cultural tam trágica deste território situado no Noroeste da Península Ibérica.