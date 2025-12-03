Los maristas del 63

Pues aquí veis a componentes de la ya algo vieja (dicen ellos) promoción del 63 de los HH. Maristas, reunidos este año en una arriesgada prueba de capacidad estomacal ante un muy sabroso cocido en Casa Moncho, superada con creces como puede comprobarse en sus satisfechas caras. Menos mal, porque no sé que le habría pasado al promotor del hecho, el gestor José Manuel Fernández Alvariño, al fondo, Isidoro Páramo, Tomás Rodríguez, Fernando Escaned, Rafael Soto, Salvador F. Alvariño, Eduardo Vello, Jose Garrido, Joaquín Fariña, José R. Troncoso, y delante, Francisco Castro, José A. Míguez, Ignacio Torres, Juan Costas y J. Ángel Montenegro.

Benito Fernández lleva a su Tomiño natal «Non creo en máis vida ca esta»

Mi amigo el periodista y escritor J. Benito Fernández ha cumplido su misión como biógrafo y ha decidido dar el salto a la ficción. El viernes 5 del corriente a las ocho de la tarde, el magnánimo Perfecto Conde, autor de la traducción al gallego, presentará su novela «Non creo en máis vida ca esta» (editada por Galaxia), en el Espazo Isaura Gómez, la biblioteca municipal de Tomiño, lugar de nacimiento del autor, aunque afincado en Madrid. Fernández y Conde dialogarán sobre esta novela del Baixo Miño, en la que el narrador hace una desgarrada purga de la memoria. Non creo en máis vida ca esta es la historia de una búsqueda durante la dictadura; el reflejo de una realidad: la situación económico-social de la España de Franco. La vida de una familia de emigrantes. O, si lo preferís , la crónica novelada de una familia, con la emigración como telón de fondo. La novela relata los últimos días de un padre al cuidado de su hijo, quien repasa su propia trayectoria. La escritura como herramienta introspectiva. El drama humano del éxodo rural y la emigración.

Julio Picatoste, el magistrado que quiso ser actor y hoy presenta su columnístico libro

Dice un viejo refrán: quién del juez huye, contra sí arguye. Nosotros no solo no huimos del exmagistrado y académico Julio Picatoste, sino que hoy mismo vamos a darle cálida cobertura en el acto del Club Faro (20 h.) en que se va a presentar su libro, Cuaderno de bitácora, nutrido de las columnas escritas en este periódico. Nosotros somos, aparte de quien escribe, el editor Bieito Ledo y el ex director del Centro Oceanográfico de Vigo y poeta de voz marinada Alberto González Garcés, que haremos de teloneros de este magistrado ya jubilado que vuelca sus saberes en el columnismo pero no para perorar sobre la Justicia sino para dar salida a sus pulsiones literarias, filosóficas y de la vida en general, lo cual hace con mucha claridad para el mayor entendimiento de la gente. Fue magistrado, pero si su padre no lo contiene hubiera sido actor o profesor de Literatura o Filosofía, pero acabó eligiendo el Derecho. Hoy le tendréis a mano.

El magistrado jubilado Julio Picatoste presenta su libro, "La prueba testifical en la Ley de Enjuiciamiento Civil". El acto tuvo lugar en la sede de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. / FdV