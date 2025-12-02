Efecto 2000

Unos doscientos alumnos se matricularon en la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Vigo en aquel otoño del año 2000. Las tasas, las fotocopias o los bocatas de lomo aún se pagaban con las extintas pesetas. Vigo no sabía lo que era la humanización de sus calles. En ese contexto, un conjunto de jóvenes procedentes en su mayoría de diferentes poblaciones de Galicia iniciaban su periplo universitario. Un cuarto de siglo más tarde cada uno anda por su lado pero se reunieron con una multitudinaria comida. Y ahí les veis a muchos, todos contentos.

Vaya semana la de Évame Oroza, entre el teatro de Carrodeguas y altares

Digo que esta semana tenemos dos nuevas citas en la Évame Oroza (Subida a Costa, 5). Para comenzar, el jueves 4 de diciembre, a las 20 horas visita la asociación Esther Carrodeguas, dramaturga, actriz y directora teatral, para hablar del teatro actual en Galicia desde su visión como creadora. Carrodeguas es una de las figuras más destacadas del panorama teatral de nuestros días. Con su compañía ButacaZero llevan producidos mas de una docena de espectáculos, con los que procuran dialogar con el presente desde una mira crítica e irónica. Bajo el título É necesario facer de todo?, esta charla se presenta como una buena oportunidad de acercarnos a la realidad de un sector en constante transformación en el que mujeres como ella tienen mucho que decir. A continuación, el viernes 5 de a las 18.30 horas se inaugura Altares da Cidade, un proyecto que crea pequeños espacios de pausa y sentido en el corazón del invierno. Évame Oroza acoge uno de los altares colectivos, en el que puedes dejar una palabra, un poema, una flor, un pequeño objeto, una nota...

Y no menor la de los de A Nubeira, entre libros, charlas y proyecciones

Con injustificable retraso me entero de la existencia en Vigo de A Nubeira (Pizarro, 6), una plataforma que quiere recoger, según dice, la experiencia y la fuerza de miles de personas que hicieron y aún hacen parte de los movimientos sociales de esta ciudad y de sus manifestaciones culturales, «hoxe, silenciadas por unhas institucións centradas na explotación do turismo e da cultura de masas». Hablan de grupos como Os Ninguéns, la Oficina de Derechos Sociales de Coia, el Sindicato de Inquilinas, Nós Mesmas, SOS Racismo, A Revolta... y el apoyo de organizaciones como Ecoloxistas en Acción y Anticapitalistas. Este jueves se presenta allí a las 19 horas el libro de Yayo Herrero Metamorfosis, el viernes a la misma hora Paca Blanco la brava; el sábado O ecoloxismo social como ferramenta de cambio, a las 11.30, y el domingo, 7, a las 16.30 h la proyección del documental Dende que veu a mina, un relato sobre las consecuencias del modelo extractivista.