Cada vez que el Celta entra en la tienda equivocada de ese zoco de los estados de ánimo que es una temporada siempre se repite un fenómeno singular. Asoman ágiles como ardillas quienes tienen atragantado a Claudio para afearle alguna de sus elecciones, aunque sorprendentemente ninguna es para censurar su más que discutible estilismo de ayer (esas zapatillas blancas con un traje son más propias de un adolescente en su primera Nochevieja). Le critican su permanente baile de futbolistas, aquello que precisamente ha sido su principal fortaleza desde que es entrenador del Celta y una de las razones de que el equipo tenga esta temporada su agenda como la de un tertuliano político en la televisión. Al mismo tiempo, como efecto reactivo, afloran contestatarios los guardianes de las esencias del “giraldismo” que no aceptan la mínima disidencia y pasan lista como si estuviesen preparando alguna clase de purga soviética.

Todo ese debate sucede en caliente, mientras Radu sigue pegando absurdos manotazos a la pelota camino de la ducha y Claudio se va a la sala de prensa a decir cosas que seguramente no debería (eso de que nunca jugaría como el Espanyol resulta algo pretencioso y mucho más cuando has perdido). Luego la discusión se evapora y a la mañana siguiente apenas quedan los rescoldos de la hoguera argumentaria. Es divertida la escena, aunque al principio pueda generar en la mayoría silenciosa algo de desconcierto, como soldados que en un campo de batalla no sabe a qué bando disparar y se tumban en el suelo a la espera de que el tiroteo se apague.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Esta mala semana del Celta duele por varios motivos. Por un lado ha constatado la seriedad del problema que el Celta tiene en esa zona del campo donde las jugadas multiplican su valor (no llegó el ansiado recambio de Fer López y nadie ha conseguido que el carnet de identidad de Iago Aspas sea regresivo). Eso va directamente relacionado con las ocho jornadas sin ganar en Balaídos, el escenario en el que los rivales acostumbran a protegerse con más cuidado y obligan a elevar el nivel de la propuesta. Y por otro lado, el tropiezo en el campo de Ludogorets ha complicado aún más dos meses que ya venían agitados. El triunfo en Bulgaria, donde seguramente Claudio midió mal al romper el clásico equilibrio que mantiene en las alineaciones entre jugadores tiernos con los más curtidos, hubiese despejado el panorama europeo y le ofrecería la posibilidad de gestionar con un importante colchón este tramo en el que todas las piernas van a ser necesarias.

Me quedaría más tiempo por aquí pero tengo que prepararme mentalmente para una nueva junta de accionistas y ahora, a diferencia de aquellos años gloriosos, ya no sale nadie a pedir la cabeza de Fernando Vázquez o a reclamarle a Ricardo Barros el dinero de la gasolina por no haberle recibido en la sede tras un viaje desde Ribadavia. Lo que se perdió Twitter entonces.