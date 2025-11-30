Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Santiago Lago Peñas

A saúde e o gasto sanitario

España encabeza os ránkings europeos de esperanza de vida. Porén, como esta mesma semana lembraba o Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas nun informe, o dato agocha un feito menos positivo: a partir dos 65 anos, máis da metade do tempo que vivimos facémolo con algunha discapacidade, sobre todo no caso das mulleres. Ter unha boa sanidade é esencial, pero non abonda. O sistema sanitario actúa, en grande medida, como un taller de reparación: arranxa o que se estraga, pero en xeral non actúa sobre a orixe do problema. E iso, por máis que as probas e os cribados sexan fundamentais para detectar doenzas en estadios iniciais.

A evidencia científica é rotunda. Aínda que a xenética e o medio ambiente en sentido amplo tamén importan, unha parte significativa das enfermidades crónicas e moitos dos problemas de saúde que nos acompañan na vellez teñen que ver cos hábitos que adoptamos moito antes. Evitar o tabaco, moderar o consumo de alcohol, manter unha dieta equilibrada e practicar exercicio físico de xeito regular son medidas que teñen un impacto real e medible; aprender a xestionar o estrés e a descansar tamén forman parte dese coidado integral.

A saúde non é só cuestión de gasto público nin de tecnoloxía médica. En boa medida, é un investimento persoal e colectivo en estilos de vida. Coidarse é unha forma de respecto cara a nós mesmos, cara a quen nos rodea, e cara ao sistema público de saúde e de atención á dependencia.

Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca

Urbanismo tramitará el cierre de la acería de Chapela al carecer de licencia

Profesores extranjeros en las aulas gallegas: «La gente siempre me pregunta: '¿Cómo terminaste aquí?'»

Ourense acelera la vacunación exprés y cita a 4.000 personas para frenar la ola gripal

La economía gallega exprime la recta final de un 2025 de crecimiento a todos los niveles

El área sanitaria llama a 5.000 personas de 60 a 69 años a vacunarse por el repunte de gripe

El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada

El Frigoríficos cambia su imagen y suma un punto en Cuenca que le sabe a poco

