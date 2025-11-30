Opinión
antón branco vilariño
Extensión de dominio
Hai un ano, máis ou menos, presentouse o informe da Fundación Juana de Vega titulado ‘A planta local galega. Impulso dos procesos de fusión municipal’, no que se afondaba na necesidade de aglomerar concellos para mellorar a calidade dos servizos públicos. Desta vez, anotábanse na nosa comarca dúas propostas: o gran concello do Deza ou o resultante de xuntar Lalín, Rodeiro e Dozón. Recordo que este tema pasou sen debate algún, obtendo tan só respostas rápidas e superficiais, coma se dun tuit se tratase.
No anime Jujutsu Kaisen a protagonista é a maxia que pode ser tan fascinante como perigosa. Unha das técnicas que os bruxos máis destros e experimentados son quen de levar a cabo é o Ryōiki Tenkai ou extensión de dominio: cando un feiticeiro a executa, crea un espazo pechado no que as súas habilidades se multiplican e se fan inevitables para o opoñente. Só quen posúa un poder superior pode desfacer esa barreira.
Volvendo á fusión de concellos, podemos imaxinala coma un proceso descentralizado, varios elementos xuntándose, mais tamén se pode ver como algo que se concentra nun punto, varios elementos que se unen a outro de maior tamaño. Supoño que, de darse oficialmente, este será o caso que se propón para o gran concello de Deza, onde Lalín ocuparía esa centralidade. Podería dicirse que estamos a falar dun fenómeno centrípeto.
Nos últimos anos, caeron en Lalín moitas inversións de certo porte, algunhas aínda viven en anuncios sen materializar. Se sumamos as contías de todas podemos superar os 50 millóns de euros. Esta é unha cifra moi alta, sobre todo para unha facenda local que necesita moitos orzamentos anuais para sumar dito número. Pódese debater tranquilamente a idoneidade destas inversións; hai ata quen semella descartalas todas, facendo gala da boa perrencha. De todos os xeitos, queiramos ou non, o político hábil pode debuxar un relato no que todo forma parte dun plan ben elaborado. Persoalmente, non o teño claro, as cousas pasan e non teñen por que ter unha causa común.
E aquí xorde a pregunta: que relación existe entre tanta inversión e a fusión de concellos? Non debería ser ao revés: fusionar primeiro e investir despois? A miña hipótese é centrífuga: ao concentrar investimentos en servizos públicos, emprego e vivenda nun punto, amplíase o seu territorio de influencia. A poboación tenderá a concentrarse onde estean os recursos, producindo un baleirado das áreas incapaces de competir.
Como dixen ao principio, este tema tan relevante apenas mereceu reaccións emocionais de quen debería presentar alternativas. A tendencia global é clara: a poboación concéntrase en zonas con servizos e traballo. Podemos negar esa realidade e quedar á marxe, mais tamén podemos sentarnos, analizar a situación e propoñer aquilo que nos parece axeitado. De non facelo, quen está capitalizando estas viraxes acabará por impoñelas grazas á incomparecencia do rival. Remato cunha cita de Michel Houellebecq, do seu libro As partículas elementais: «En canto se produce unha mutación metafísica, desenvólvese sen atopar resistencia ata as súas últimas consecuencias. Varre sen lles prestar atención aos sistemas económicos e políticos, aos xuízos estéticos, ás xerarquías sociais. Non hai forza humana que poida interromper o seu curso..., salvo a aparición dunha nova mutación metafísica».
