Retratos augustos: Alonso Montero

Hay una larga y feraz historia entre aquel niño que dio sus primeros gemidos en la calle Urzáiz tal día como ayer pero en 1928, hijo de los campesinos Evangelina y Benito «o artilleiro», llegados de Ribadavia para hacer en Vigo unas perras con la taberna El Recreo, y el nonagenario de intelectualidad en flor de hoy. A «o Suso» le destinó su padre a estudiar porque por un problema cardíaco infantil pensó que no valía para cosa seria, y aquella decisión le dio a Galicia un maestro egregio, a pesar de ser tan rojo como su bufanda. Catedrático de Lengua y Literatura en Santiago, Lugo y Vigo, donde obtuvo la cátedra de Literatura Gallega, comunista desde 1962 desterrado un tiempo por ello y hoy más anticapitalista que nunca, autor de libros referenciales, ex presidente de la Real Academia Galega… Imposible siquiera sugerir tan rico y vital recorrido

¡A ver Joseliño Magaz o do Soriano ¿qué diantre fas con mi Iphone?

Uno de los tipos que más ha provocado con sus jornadas culinarias mis grándulas salivares es el hostelero José Magaz. No solo es que cada dos por tres me guasapee con ellas sin pudor, las del chuletón, las del cochinillo, las del cordero lechal, hace poco con las del cocido, ahora con las del centollo… sino que con alguna trampa digital siempre consigue que su nombre esté arriba de todo en mi Iphone y sea lo primero que veo al abrir cada mañana mis ojos al mundo. La verdad es que en su asador Soriano, por su gracia y la de su hermano Jesús, he tenido experiencias místicas como las de la santa Teresa ante sus fogones, a un suspiro de donde su abuelo preparaba sus vinos y su abuela Isolina el aguardiente, cuando nadie imaginaba que aquel curruncho humilde y familiar lo convertirían sus nietos en un complejo, un templo de respeto al clasicismo gastonómico. ¡ A ver Joselito! ¿Qué carallo fas con mi Iphone que te apareces cada mañana?

Un diciembre de Afundación con 12 espectáculos , 12

No somos en esta sección muy propicios a informar de espectáculos tras los que están grandes entidades, sino sobre aquellos que tienen pocos medios para hacerlo sus promotores, pero hoy hacemos excepción. Un total de 12 espectáculos distribuidos en 17 funciones, es la propuesta del Teatro Afundación para el mes de diciembre. Cuenta su gabinete de prensa que la Orquesta Clásica de Vigo despedirá la programación de la Obra Social de Abanca en Vigo en este 2025 con su habitual Concierto de Nadal. Sobre el escenario del Teatro Afundación pasarán también en este diciembre Carlos Núñez y Abraham Cupeiro, cada uno de ellos con dos actuaciones. La quinta entrega de la comedia teatral Esfínter, muy celebrada por el público, también regresa al cartel como una de las propuestas en los últimos días del año. Entradas, en Ataquilla.com.