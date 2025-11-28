Opinión | Mira Vigo
El centenario de Esteban
Ahí le veis, en medio de los suyos celebrando sus 100 años. Esteban Cuevas Rodríguez nació en 1925 en Madrid, donde vivió la guerra y la posguerra hasta que en 1950 su trabajo en Telefónica lo trajo a Vigo para una estancia provisional. Ocurrió que conoció aquí a la telefonista a Laura Raposo, se enamoró y aquí quedó formando una gran familia y participando en la modernización de las comunicaciones de Pontevedra. Suscriptor de FARO hace decenas de años, lo sigue leyendo al completo cada día hasta la última columna y vive solo, hace su cama, la comida… atentos sus 4 hijos a su vida de centenario autónomo.
Se fue Xosé Freixanes, recio artista, amigo, gran imán de afectos
Para quienes le conocíamos y queríamos este miércoles atardeció entre sombras de dolor. Inesperadamente, se fue para siempre y de modo abrupto un tipo fuerte, el pintor Xosé Freixanes, hermano del expresidente de la Real Academia Galega Víctor Freixanes. De su ascensión en la pintura, su talla como profesor, su pertenencia a la vanguardia plástica gallega... no precisamos hablar quienes le conocimos ya allá por los años 70 y 80 cuando residía en Madrid, su casa era un lugar de acogida de sus amigos gallegos, íbamos los domingos con él y su Olvido al Rastro donde complementaba ingresos con el despertar de su arte...Aquel Xosé pontevedrés que nos visitaba en Vigo y compartía nuestra pandilla con su hermano Víctor y su cuñada Malós Cabrera en tiempos ilusionantes de la Transición, era de los que ganaba afectos perecederos aunque luego lo vieras de tarde en tarde; sonriente, comedido, lleno de humor retranqueiro, solidario, todo un imán de afectos. Muchas veces escribí de sus éxitos y la última vez que le vi fue en un cumpleaños de Antón Patiño. Qué dolor y rabia que se haya ido.
Ya en la calle Los rótulos de nuestra vida, 600 fotos por Galicia para nostálgicos
Para nostálgicos. Ya está en la calle Los rótulos de nuestra vida, una obra, publicada en la colección Reportaje de Editorial Galaxia. El libro está pensado para quien siente la necesidad de preservar un patrimonio urbano que está desapareciendo pero no menos para nostálgicos que con muchos de ellos han construido referencias para su memoria. Los autores, Ana Cocho, arquitecta e ingeniera en IA; Jorge Lens, fotógrafo y profesor de la Universidad de Vigo; y Robert Willemse, informático, diseñador gráfico y fotógrafo vinculado al estudio del patrimonio popular, reconstruyen, a través de las imágenes, una memoria compartida que habita en las calles y que merece ser cuidada. Más de 600 fotografías tomadas por toda Galicia, en las que se recogen letras pintadas, vidrios dorados, rótulos corpóreos, madera, metal o azulejos. Un archivo visual que preserva el patrimonio gráfico y emocional de Galicia. Que os guste.
