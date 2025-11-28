El parque de Castiñeiras

Una vez más tenemos que traer a la actualidad al Parque del Lago de Castiñeiras, que ya en reiteradas ocasiones hemos expuesto, porque entendemos que es un lugar muy importante, desde el punto de vista turístico, después de las inigualables playas, y un complemento ideal para conjugar mar y montaña. El motivo es el anuncio del ayuntamiento de Marín, de dar a conocer el proyecto de mejora de caminos, concretamente el camino de A Grelas y O Iglesario, para convertirlo en enlace con la actual carreta de subida al Lago, asfaltándolo y ancheándolo a 5,70, y nos parece una buena noticia, pues no en vano, llevamos más de veinte años reclamando estas y otras reformas y servicios que, a nuestro entender es necesario crear, para, de verdad, poner en valor el Parque, y que suponga un atractivo turístico más. Por eso, bien venida esta noticia, porque más vale tarde que nunca. Por ejemplo, en nuestro comentario del 25 de septiembre de 2013 decíamos: “Marín tiene grandes posibilidades de disfrute y esparcimiento para su población y para atraer al visitante o turista más exigente, pues además de disponer de un rosario de hermosas y seguras playas, disponemos de una magnífico “Parque del Lago Castiñeiras”, a muy pocos minutos del centro urbano. Espacio natural de una gran belleza, donde pueden ejercitarse infinidad de deportes o prácticas deportivas al aire libre, tanto individualmente como de conjunto y respirar el aire puro y gozar de su tranquilidad, de sus hermosas vistas y de su paz, en plena sierra de la repoblación forestal, es un delicioso lugar de reposo, cubierto de espesos pinares, con una altitud media de unos trescientos metros sobre el mar.

Muy bien comunicado con varias carreteras, una que parte de la carretera a Moaña, que a la altura de la Cruz da Maceira, sale a la izquierda, entrando en la zona forestal, y que nos lleva al lugar de Castiñeira, con su poético lago y sus patos animando el bucólico cuadro con su romántica belleza. Otra que, arrancando de la carretera de San Julián, sube desde la Casa de Cultura, sube a la derecha en empinada cuesta y muchas curvas, nos lleva al mismo Lago, y la tercera, que arranca de la carretera de Pardavila-Moaña, a la altura del Pazo de Cuadro, y que nos lleva, por frondosos bosques y magníficas vistas, hasta el Parque. Y desde allí, podemos subir al mirador de Cotorredondo, desde donde se pueden contemplar unas vistas magníficas que abarcan las tres rías: de Arosa, Marín y Vigo, o sea desde la Curota a cabo Silleiro”.

Y en otro comentario del 21 de mayo de 2014, decíamos: “En numerosas ocasiones hemos manifestado la necesidad de que el Parque pase a ser municipal, para poder mantenerlo y mejorarlo progresivamente. Y, es cierto, que, en el momento actual, se encuentra bastante abandonado, quizás por falta de medios económicos, para hacer un adecuado mantenimiento. Para empezar, sería necesario mejorara la carretera que une Marín con el Parque, por Marín de Arriba, para que puedan subir los autobuses. Para ello, sería necesario desviar el actual trazado, desde el puente de la vía VG-4.4, a la altura del campo de fútbol, hacia el norte, parta enlazar, de nuevo, con la carretera de Figueirido (EP-0019), aproximadamente un kilómetro más arriba del actual, y así evitar las pronunciadas curvas que impiden el paso de autobuses. Habría que hacer una mejor y más profunda indicación del mismo, dentro de los viales municipales. Solucionar el problema de los asadores para poder hacer comida, quizás agrupándolas, para un mejor control sería suficiente. Y como no, invertir en alguna instalación hostelera y de ocio para pequeños y mayores, e incluso sería necesario construir algún tipo de “bungalós”, o cosa similar, bien armonizada con el entorno natural, por ejemplo, en las inmediaciones del antiguo campo de tiro, con objeto de darle más vida y utilidad al ya de por sí, maravilloso enclave natural». Por eso recibimos muy esperanzados que, al fin, el ayuntamiento haya tomado la iniciativa parta poner en valor ese Parque maravilloso, que, sin ninguna duda, aumentaría la atracción turística, y mejoraría el lugar para disfrute de todos. Que así sea, es lo que deseamos todos los marinenses.