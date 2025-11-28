Las luces de Navidad

La ciudad está deslumbrante y ello puede despistarnos y con el peligro de olvidarnos del motivo de este gran festejo que es el nacimiento del hijo de Dios hecho hombre.

Jesucristo nació en un pesebre porque no había sitio en la posada.

Jesús de Nazaret nació en la pobreza más absoluta y quiso dejarnos varios mensajes: que el éxito en la vida no consiste en tener más o menos riquezas si no en cumplir la voluntad de Dios,sea cual sea.

Todos luchamos para tener el mayor éxito y ser ricos. Sin embargo, Jesucristo con su vida nos dice que no es así.

Recordamos el sacrificio de nuestro padre en la fe, Abraham, al que le pidió Dios sacrificar a su único hijo Isacc. Isacc le preguntó a su padre Abraham por la víctima y le respondió: «Dios proveerá». Sabemos el final: cuando lo va a sacrificar el ángel del Señor evitó el sacrificio.

No fue así con Jesucristo,vino al mundo a redimirnos y dar ejemplo de vida. Solo tuvo tres años de vida pública y nos enseñó a aceptar las contrariedades como algo con lo que tenemos que contar.

Los muchos o pocos que me leéis tenemos que aprender que el éxito de la vida es parecerse más a Cristo y si no lo hacemos nuestra vida será un fracaso.

Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que morirá en la cruz Pedro reacciona diciendo que eso no puede ser y Jesucristo le increpa diciéndole: «Apártate de mí, para eso he venido al mundo a redimir al género humano».

Jesucristo nos invita a ser humildes de corazón: «Mi yugo es suave y ligero».

Nuestro objetivo debe ser parecernos más y más a Cristo. Es más santo el que se parece más a Cristo.

Jesucristo fue un revolucionario. Los judíos entendían que cuanta más riqueza mejor pero Jesucristo nos dice: «Bienaventurados los pobres de corazón porque ellos verán a Dios».

Muchos pensarán que querrían haber vivido en tiempos de Jesucristo y yo les respondo que con la misericordia de Dios nos saldrá al encuentro y nos abrazará aunque tengamos que pasar por el purgatorio para ir limpios al Cielo.

Ánimo amigos, la vida es una maravilla cuando sabemos por qué sufrir y por qué vivir.

Que Dios nos bendiga.