El clan de la Buena Mesa

Como todos los años, la «Asociación de Amigos de la Buena Mesa» celebró su comida anual. Este txoco de Vigo con más de 40 años de antigüedad aprovechó la apertura de la veda de la centolla para dar buena cuenta con una comida espectacular ofrecida por el Monte Real Club de Yates de Baiona, donde entre risas, vinos y buena compañía se dio comienzo a las papadas de Navidad. Que se sepa, no han acabado con las centollas de la ría.

Un crimen en la guerra civil en Vigo, materia de la obra de Elena Comesaña

Ya de tres libros de la viguesa Elena Comesaña hemos hablado aquí y hoy hablamos del cuarto, que mañana presentará a las 19 horas en la sede de la AAVV de Teis (c/Gerardo Campos, 2). Hablamos años atrás de Querida Lola, luego de Las ruinas del Gran Hotel, después de Detrás de la noche más oscura, con Mondariz Balneario como escenario. El que conoceréis mañana, Os tempos que nos agardan, que transcurre en Vigo y en la guerra civil, es producto de una investigación laboriosa aunque novelada. Ahonda en la memoria histórica basada en un crimen real, el de Ánxela Rebollar y Xosé Niebla, asesinados por falangistas por ayudar a personas perseguidas por los ganadores de la guerra civil. Tras hablar con ella no pocas veces, creo cierto lo que dice su biografía: dedicada muchos años a las terapias alternativas, es una gran conocedora de las grandezas y las miserias humanas y su misma vida según me contó alguna vez, pasó por situaciones límite que podría ser objeto de una de sus novelas. En esta última novela que presenta mañana reconoceréis a un Vigo de posguerra.

Y Laura Torres: Beland, mi lugar en el mundo

Puestos a hablar de libros digo que también mañana, viernes, la viguesa Laura Torres presenta el cuento solidario «Beland, mi lugar en el mundo», una obra ilustrada por Raquel Aparicio y publicada por la editorial Brau. La librería «Libros para soñar» (Triunfo 1) acogerá, a las 18.00 horas, esta presentación contemplando además un cuentacuentos y una actividad de pintura para los más pequeños. Esta obra forma parte del movimiento #Beland, impulsado desde la Fundación Alba Torres Carrera, y que actualmente está recaudando fondos, junto a Save the Children, para ayudar a niños en situaciones de conflicto. Laura Torres es hija de Xurxo Torres y Paula Carrera, fundadores de Torres y Carrera, agencia de comunicación estratégica y marketing digital. Defender el derecho de todas las personas a tener un lugar en el que estar a salvo y construir una vida digna. El libro cuenta la historia de Daniel y su abuela, dos personajes entrañables que nos enseñan cómo todas las personas necesitamos la palabra #beland.