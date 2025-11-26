¡Vaya marcha, Clara, a tus 102!

Pues mira que está mozuela, Clara Leirós, a la que veis en la foto celebrando con los suyos sus 102 años. Yo creo que a esta entrañable porriñesa la mantiene el efecto mágico musical de un gran acordeonista con el que casó, José Joaquín Barcia, aquel con el que tuvo tres hijos y después se fue a Argentina a buscar el pan, mientras ella se quedó criando y trabajando en los campos de Torneiros o como modista. Después madre e hijos se fueron a Argentina, vivieron allí 15 años y volvieron a Porriño, donde falleció su marido. Ella sigue con sus tareas, lee perfectamente, está genial de cabeza y ágil como una pluma.

Apunta, cariño: Moncho Borrajo presenta Aquella farándula en Librouro

¡Moncho querido y admirado, qué bueno tenerte mañana vivito y coleando en la librería Librouro, a las 8 de la tarde! Los querubines cantan, las nubes se levantan para la presentación de tu libro Aquella farándula (Jákara editores), novela, sí, pero cuyos personajes esconden nombres auténticos de aquellas experiencias entre actores, empresarios, representantes, periodistas... que viviste en las noches de farándula cuando España era una explosión de creatividad y llenabas escenarios allá por donde fueras, en el Madrid de La Latina, el Monumental, el Reina Victoria aquellos inenarrables años 70, 80, 90... en que yo te conocí como espectador en algunos de esos espacios capitalinos. O en el Bocaccio de aquellas décadas en el que os reuníais artistas, noctámbulos y soñadores sin hora de salida. ¿Y cuántos libros están ya en tu biografía, carinho noso? ¿Doce, trece? Monchiño, rey del humor con una espléndida mala leche , qué alegría poder verte y saber de tu último libro mañana jueves, en Librouro, presentado por Carla Mañas. A tus pies, Monchiño, áureo vigués.

Portada del libro "Aquella farándula" de Moncho Borrajo. / Jakara

Un sábado para liberar tu mente con Wes Shanmug

Yo estoy pensando en noches turbias y mágicas, en aquel Bocaccio de imposible repetición... y siempre parece que me intuye mi yóguico amigo Madhana Mohan para equilibrar mi mente despavorida con alguna propuesta. Me dice que vaya el sábado de 10 a 1 al seminario que va a impartir Wes Shanmug en su centro de Yoga Sananda (Progreso 23) bajo el título Libera tu mente o, dicho de otro modo, cómo cambiar tu relación con tu mente y liberarte de su dictadura. Se debe haber enterado que la mía sigue los designios del placer, que todo lo emborrona. Como yo voy a estar de viaje ese día os lo digo a cualquiera de vosotros que le interese hacer algo que incluya los mas recientes cambios y estudios sobre la mente, teoría y práctica a través de diversos ejercicios, flexibilidad psicológica... y yo qué sé más. Claro, así está de sano Shanmug, con el que estuve alguna vez y tiene una rica biografía por el mundo. Me ponen un teléfono ( 616 406 869) y un email para inscribiros o informamos.