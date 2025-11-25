Con Xavier Magalhães

Mucho nos gustan fotos como ésta, que son como un florido vergel del arte, que reúnen a una pléyade de artistas. En esta ocasión los veis en la galería Quadro (Fermín Penzol), en la inauguración de la muestra de Xavier Magalhaes. De izda. a dcha., Fernando (Quadro), Iván de la Rionda (pintura), Ucha (grabado y escultura), Rafa Diéguez (escultura), Henrique Prado (escultura), Marcos Puhinger (pintura), Paula Mariño (pintura), Ana Brea (pintura), Xavier Magalhães (pintura y nuestro protagonista), Blanca (Quadro), Carla Viso (pintura), Ana Soler (pintura), Tino Canicoba (escultura) y Juli Molares (pintura y escultura).

Sentido homenaje de la AECC al oncólogo Gerardo Huidobro

Emotivo el homenaje que la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo rindió ayer al Dr. Gerardo Huidobro, dando su nombre a una de las salas principales de su sede. Justo reconocimiento a su entrega profesional, su humanidad y su compromiso con los pacientes y con la entidad que todos le reconocen y que se manifestó el día de su sepelio por el inaudito número de personas que acudieron para despedirle, no solo amigos, compañeros del Hospital Álvaro Cunqueiro, de la profesión en general y miembros de la junta directiva de la Asociación, sino muchos pacientes. Un acto que reunió a sus hijos, Juan y Carmela Huidobro Ronda, a su madre, Alicia Vence Pintos, y a sus hermanas, Isabel y Alicia Huidobro Vence. El presidente de la AECC en Vigo, Martín Lázaro, recordó su cercanía y su sensibilidad, reflejada en gestos cotidianos como preguntar a cada paciente en qué idioma prefería hablar. La inauguración de la Sala Dr. Gerardo Huidobro Vence se convirtió así en un tributo cargado de afecto y gratitud, que busca mantener vivo su ejemplo de dedicación y calidez.

Fernando Ramos, su memoria desde la Transición

Tiempo ha que no veo a mi colega y amigo Fernando Ramos, cuya larga trayectoria periodística le va a permitir hablar con sobrado conocimiento de causa en la charla que va a dar mañana miércoles. Será un recorrido con personajes y episodios vividos desde la muerte de Franco, seguro que recorridos con su habitual galanura expresiva y sentido del humor (cando lle peta). Sabe bien Ramos de periodismo pero también de Derecho, al que llegó tras largo desempeño informativo y como profesor de Deontología de la Comunicación en la Universidad de Vigo. Será a las 18.30 en la sede de la UNED y podrá seguirse online.

Los 10 premios por fomentar lecturas de Galaxia

Como tengo que presentar a un ponente que hablará sobre el Día das Letras Galegas, a quienes se otorga el homenaje y qué intereses hay en juego, se me ha ocurrido ver los premios con los que nuestras editoriales estimulan la lectura. Me sorprendió enterarme por Sara Valcárcel de que solo Galaxia tiene diez, dotados entre tres mil y veinticinco mil euros. Para que lo sepáis.