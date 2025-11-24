Apoyo social a los estudios de Medicina en Vigo

Como Reitor que solicitó en 1991 la implantación de la titulación de Medicina para la UVigo, me mantuve al margen del debate suscitado recientemente en el seno de la universidad a raíz de las continuas reuniones que mantuvieron, entre otros, los tres Reitores de las universidades del SUG con la Xunta de Galicia.

Sin embargo, con criterios exclusivamente académicos, publiqué en FARO DE VIGO dos artículos (6/7/2025 y 26/10/2025) señalando que la petición realizada en 1991, así como también la llevada a cabo unánimemente por el Consello Social en el año 2001, junto con el dictamen de la Asesoría Jurídica, en el que se constataba que, oficialmente, aún no se había resuelto.

Una petición histórica

Para una mejor comprensión del tema, describo, con total objetividad y con información contrastada, la casuística relacionada con esta petición de la UVigo:

1. Recién creada la UVigo le correspondía a la Comisión de Titulaciones del SUG (DOG 2/11/1989) el reparto de nuevas titulaciones que deberían impartirse en las nuevas universidades de Vigo y A Coruña.

2. Esta Comisión se reunió en varias sesiones (27, 29 y 30 de diciembre de 1989 y finalmente el 8 de enero de 1990), cuyo presidente estableció como requisito indispensable que los acuerdos sobre el mapa de titulaciones se alcanzasen por consenso. En caso contrario, no habría incorporación de nuevas titulaciones y, por tanto, nacerían las universidades con los estudios ya existentes antes de la segregación de la Universidade de Santiago de Compostela.

3. Ante esta situación, los representantes de la UVigo en dicha Comisión, por el bien general, decidieron aceptar el consenso a cambio de que a la UVigo se le concediese una nueva titulación, a proponer en el bienio 1990-1991, sin especificar ni sus características ni su nivel.

4. En consecuencia, el 23/9/1991 la Junta de Gobierno de la UVigo aprobó la solicitud oficial de los estudios de Medicina, en votación libre y secreta, pues se consideraba que el proceso de cara a la propuesta de esos estudios no debería encontrar ningún obstáculo, habida cuenta de que a esta institución se le había otorgado una nueva titulación sin limitación alguna.

Los estudios de Medicina en España

Por lo que respectaba a la distribución de las facultades de Medicina en el sistema universitario español, cabe recordar que en Galicia, en 1991, solamente existía una en Santiago, mientras que en Andalucía estaban implantadas 6 facultades (Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén), 4 en Cataluña (dos de ellas en Barcelona, una en Lleida y otra en Reus) y 2 en Castilla y León (Salamanca y Valladolid, a las que hay que añadir los primeros ciclos de los Colegios Universitarios de Soria y Ávila), 3 en la Comunidad Autónoma de Madrid y 2 en la Comunidad Valenciana. El resto de las facultades de Medicina, hasta un total de 26, estaban ubicadas en Oviedo, Santander, Bilbao, Badajoz y Murcia.

Una reivindicación social

Desde el punto de vista ciudadano, esta titulación arrastró unas reivindicaciones sociales que fueron paralelas a los acontecimientos académicos que se sucedieron a lo largo de este período. De forma sucinta, y con el objetivo exclusivamente aclaratorio, servirá como información alguna de estas demandas que se detallan a continuación:

- 25/9/1991: Comunicado conjunto de la Comisión de Gobierno del Concello de Vigo, partidos políticos de la corporación municipal y gerencias de los hospitales de la Seguridad Social en apoyo de la petición formulada por la Junta de Gobierno de la UVigo. Sustentaban su demanda con argumentos como que el 35% de los estudiantes de Medicina procedían de la Comarca de Vigo o que la mitad de la demanda se producía en la Galicia sur.

- 1/10/1991: Apoyo unánime del Pleno de la corporación municipal de Vigo.

- 4/5/1992: La Mancomunidade de Municipios de Vigo, integrada por 12 concellos, reclama unánimemente la implantación de los estudios de Medicina, solicitando una entrevista con el Presidente de la Xunta de Galicia. Dicha petición fue respaldada por 43 alcaldías de la provincia de Pontevedra.

Las razones expuestas por la Mancomunidade se centraban en la existencia de 3.000 camas hospitalarias en la provincia de Pontevedra, así como que los tres campus de la UVigo abarcasen un 47% de la población gallega, pero globalmente contaba con un 26% de los estudiantes universitarios.

- 13/5/1992: Entrevista entre representantes de la Mancomunidade de Municipios de Vigo con el entonces Presidente del gobierno gallego, Manuel Fraga.

A modo de epílogo, se constata que la UVigo solicitó en dos ocasiones la implantación de los estudios de Medicina, sin obtener respuesta oficial alguna.