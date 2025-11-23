Opinión
Franco e a ditadura
Foi o principal causante do noso retraso como país
Parece mentira que cincuenta anos despois haxa que seguir insistindo nestas ideas, porque unha porcentaxe elevado dos españois de hoxe non o teñen claro. Toca ser teimudo.
Da igual a dimensión que mires: dereitos políticos e autogoberno, servizos públicos e pensións, infraestruturas e PIB per cápita, igualdade de xénero e dereitos lingüísticos... Franco foi o principal causante do noso retraso como país e como sociedade. Aniquilou capital humano e social, represaliou o talento, sufocou a iniciativa privada baixo unha autarquía asfixiante, e converteu España nunha nación illada e empobrecida mentres Europa avanzaba.
O punto de inflexión desta España gris e asfixiante foi a morte do ditador e a transición á democracia. Aí está a orixe dos éxitos de España nestes últimos cincuenta anos. Construímos institucións democráticas sólidas, integrámonos na Unión Europea, melloramos exponencialmente os servizos públicos a calidade de vida, conseguimos igualdade legal, avanzamos en dereitos civís e sociais, convertémonos nun dos países máis descentralizados do mundo. Certo que o proceso non foi perfecto, cometemos erros na orixe e no percorrido, houbo que facer concesións; pero o resultado pagou as pena: máis liberdade, máis igualdade, máis prosperidade.
Se nos din hai medio século que iamos ser quen de chegar onde chegamos, non o cremos. E cara adiante, a aposta non debe pasar polos extremismos, especialmente se eses extremismos renuncian ao coñecemento e militan nun revisionismo tramposo da historia de España. O que toca é voltar a un debate público e un diálogo político construtivo e que coide as formas, e no que o pacto non sexa imposible.
A política está para resolver os problemas colectivos, non para agravalos.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025