Retratos augustos: Julián Maeso

Goián está de suerte y él tiene la suerte de vivir en Goián. Organista y compositor, toledano de 1976, regresa a Galicia con un proyecto que late de ilusión: Vila da Música, en Goián. De aquella aventura luminosa que fue Frank sin Ancla queda la certeza de que los lugares se transforman cuando alguien escucha lo que piden. Ahora une el histórico Centro Goianés (fundado en 1917 y gestionado junto a Casa Telleiro) con un Museo Interactivo nacido de su propia memoria musical, y con la vida que palpita en el Auditorio y la Escuela Municipal de Música. Ha compartido escenario con The Sunday Drivers, MClan, Quique González, Pájaro, Aurora & The Betrayers, Irma Thomas, Betty Harris y Martha High... Es un músico de referencia por su talento y versatilidad. Vila da Música aspira a convertirse en un espacio cálido, compartido y en un faro cultural a nivel nacional

Los veteranos Megachos, muy chulos, contra dos equipos de rugby hoy

¡Ponnos la mejor carne que tengas¡, le dijimos a Néstor Torres camino de su Fai Bistés, ahí por la calle Real. Nos sentamos en una mesa con Ignacio F. y el abogado y profe universitario José Luis Rubiales, los tres del equipo de rugby veterano y vigués Melgachos, y allí me enteré de la que se va a armar hoy: un Torneo november de veteranos (¡viva el bigote!) en el que el equipo vigués disputará, desde la una de la tarde, con dos contendientes en el Campo Racing de Vilariño, en Nigrán. Primero contra los Beerbarians y luego contra los Mareantes, alguno de ellos de A Coruña. Que Dios proteja a estos veteranos vigueses en su osada tarea de pelear contra dos y que no permita que caigan desgañitados ya contra el primero, le dije a Néstor mientras el abogado revisaba el estado de sus huesos e Ignacio F. decía contundente: ¡será lo que Dios quiera! Habrá ese tercer tiempo dedicado a agasajar a los equipos de fuera con cervezas y picoteo, podréis ver el partido Fiji-España y hasta una actuación en directo de Three Roosters. Y el dinero que se consiga, para la Asociación Española contra el Cáncer. Acabamos la cena y nos fuimos enfrente, al Sota de Javier Castro y Anahí Náveda a tomar unos postres deliciosos. Pero de ellos ya hablaré.

Un libro, «La mala costumbre», para entender el alma trans

Entrevisté ayer para la radio a Daniela Ferrández, doctora en Historia cuyo último libro es Disidencia sexual en Galicia, sobre el movimiento LGBTIQ (gais, lesbianas...) y me leí antes La mala costumbre, de Alana S. Portero. Os lo recomiendo para comprender lo que pasa de aterrador por una niña atrapada en un cuerpo masculino que no sabe habitar. Una novela cruda, feroz pero también poética y conmovedora. Sabréis del sufrimiento de ser trans en una sociedad que los señala.

Portada del nuevo libro de Daniela Ferrández / Xerais