Un homenaje a Enrique Peinador. Pasaron unos cuantos días pero no queremos que quede sin constancia periodística del homenaje con ofrenda floral que reunió ante la tumba de Enrique Peinador Vela, fundador de Mondariz Balneario. Convocados por Maximino Fernández Sendín, director y fundador de la Casa Museo Pazo da Cruz, en Covelo, ahí veis a unos cuantos de los participantes, que luego tuvieron comida en el mismo balneario.

Una subasta en el Vitruvia de la Fundación Degén, contra el Parkinson

¿Sabéis lo que es la Fundación Degén? Podéis preguntárselo a su director general, el vigués Pachu Doblas, pero ya os adelanto que es la más importante entidad privada trabajando en el campo de la enfermedad de Parkinson en España con el objeto de la mejora de la calidad de vida de los pacientes mediante la investigación, la divulgación y sobre todo a través de proyectos sociosanitarios. Ya sabido eso os puedo decir con más fundamento que para recaudar fondos para esta causa, hoy a las 20.00 h organiza una subasta benéfica de arte y otros objetos en el Vitruvia (Calle Reconquista, 7, Vigo). Allí tendréis diversas formas de colaborar con la Fundación Degén, pero sobre todo habrá la posibilidad de adquirir piezas de arte de los más prestigiosos artistas gallegos en condiciones ventajosas. Más de 700 pacientes están inscritos en la Comunidad Degén y hay mucho por hacer por estos pacientes de esta enfermedad degenerativa. Quien más quien menos, llegados a una determinada edad sentimos el riesgo del Parkinson. Saber de eso no está de más.

Pachu Doblas director general de la Fundación Degén / Augusto Rodríguez

La campaña Cada niño un juguete diversifica sus acciones e integra al cantante Dolce

¿Acabarán recibiendo más juguetes que niños hay para donárselos? Los de la campaña Cada niño un juguete, que ya llevan un puñado de años recogiéndolos para las familias necesitadas, crecen como los brazos de un pulpo con una serie de acciones que les permiten ampliar sus fuentes donativas. Hace unos días un desfile de moda, hoy desde las 6 de la tarde recogida de juguetes en el hotel Atlántico (G. Barbón 22) entre puestos de filloas y castañas, shows de marionetas y magia... el domingo una jornada familiar con la peña celtista Lechuzas Celestes en el Pabellón de Becerreira – Centro Cultural Recreativo de Cabral. También se suma a la campaña el cantante y compositor Dolce sumando puntos de recogida que él controla entre sus fans de toda Galicia. A día de ayer la campaña ha recogido más de 7.000 unidades, entre las que destacan 3.000 libros donados por la Editorial Galaxia, que este año celebra su 75 aniversario.