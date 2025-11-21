Cada 21 de noviembre, a iniciativa de la FAO, se celebra el Día Mundial de la Pesca. Con ello se pretende hacer un homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo y se aprovecha para destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana y para fomentar una pesca sostenible y unos ecosistemas marinos saludables.

Habitualmente se habla de la necesidad de que la pesca sea sostenible en tres aspectos, los medioambientales, los económicos y los sociales. Pero cada vez más creo que falta un elemento fundamental: la sostenibilidad nutricional. Ya lo dice la FAO queriendo destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, para su alimentación.

La pesca es, en realidad, una búsqueda de alimentos para las personas. El objetivo primero de la pesca es proporcionar alimentos a la población. Para que esta consecución de alimentos sea eficiente y sostenible, es necesaria hacerla con el debido respeto y de manera sostenible con los recursos, el medio ambiente, la economía y los trabajadores del mar.

Pero, y esto es lo primero, la población humana tiene que ser alimentada. Nutrida con alimentos suficientes y adecuados. Y los alimentos marinos, tanto los procedentes de la pesca como de la acuicultura, contribuyen de manera notable a la alimentación de la población mundial.

Para situar su importancia merece la pena recordar que, según la FAO, el conjunto de los productos acuáticos procedentes de la pesca, incluyendo la acuicultura, proporcionan unos 21 kilos de alimentos por persona y año en el conjunto del mundo. Para poder comparar, el conjunto de los productos cárnicos proporciona unos 45 kilos por persona y año, de los cuales unos 11 kilos serían de carne de vacuno. Esto da una idea de la importancia de los productos acuáticos en el conjunto de la alimentación humana.

Además de la cantidad hay que añadir el efecto del consumo de pescado en la salud. Todos sabemos lo sano que es incluir pescado en la dieta de manera regular. Tanto en los países ricos como en los menos ricos.

Pero si alguien tiene dudas le recomiendo que lea el «Decálogo» sobre los beneficios del consumo de pescado con respecto a la salud que recientemente publicó la Organización Interprofesional de la Pesca en España, que incluye entre sus miembros a CONXEMAR, con sus 241 empresas, y a varias Organizaciones de Productores de Pesca de Galicia. El «Decálogo» es claro y contundente sobre los beneficios de los productos pesqueros sobre la salud y está avalado por serios y reputados médicos especialistas en dietética y nutrición y por tecnólogos ambientales y de la alimentación.

Celebremos el Día Mundial de la Pesca comiendo pescado. Es sano.